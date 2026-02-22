ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Е вропейската комисия поиска от Съединените щати да спазват условията на миналогодишното търговско споразумение между ЕС и САЩ, след като Върховният съд отмени глобалните мита на Доналд Тръмп, а президентът отговори с въвеждането на нови всеобхватни тарифи, предаде „Ройтерс".



Комисията, която договаря търговската политика от името на 27-те държави - членки на ЕС, заяви, че Вашингтон трябва да осигури „пълна яснота" относно стъпките, които възнамерява да предприеме след решението на съда.

След като в петък съдът отмени глобалните мита на Тръмп, американският президент обяви временни всеобхватни тарифи от 10%, които на следващия ден повиши на 15%.

„Настоящата ситуация не е благоприятна за постигането на справедлива, балансирана и взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции, каквото беше договорено от двете страни в съвместното изявление, очертаващо условията на миналогодишното търговско споразумение. Сделката е сделка", обяви ЕК.

Тези коментари бяха значително по-категорични в сравнение с първоначалната реакция на Комисията в петък, в която се казваше единствено, че тя проучва резултата от решението на Върховния съд и поддържа връзка с американската администрация.

Миналогодишното търговско споразумение установи американска митническа ставка от 15% за повечето стоки от ЕС, с изключение на тези, обхванати от други секторни мита, като например за стомана. То също така предвиди нулеви мита за някои продукти като самолети и резервни части. ЕС се съгласи да премахне вносните мита за много американски стоки и оттегли заплахата си да отговори с по-високи тарифи.

„По-специално, европейските продукти трябва да продължат да се ползват от най-конкурентното третиране, без увеличение на митата над ясно определения и всеобхватен таван, договорен преди това", заяви изпълнителният орган на ЕС, добавяйки, че непредсказуемите мита са дестабилизиращи и подкопават доверието на глобалните пазари.

Комисията съобщи, че търговският комисар на ЕС Марош Шефчович е обсъдил въпроса с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лутник в събота.