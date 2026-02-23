Свят

САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия

Американските сили напускат база в провинция Хасака и се очаква да се изтеглят напълно до месец.

23 февруари 2026, 13:52
САЩ започнаха изтегляне на войските си от Североизточна Сирия
Източник: БТА

С АЩ започнаха да изтеглят силите си от важна база в Североизточна Сирия, която все още е контролирана от кюрдските сили, и трябва да напуснат страната в рамките на месец, заявиха днес представители на сирийските власти и дипломат, цитирани от Франс прес.

Екип от кореспонденти на АФП забеляза колона от натоварени с бронирани машини и сглобяеми къщи камиони, които се придвижват по пътя, свързващ провинция Хасака с границата с Ирак. В провинция Хасака се намира военната база Касрак.

Кюрдски представител заяви, че САЩ са започнали да се изтеглят днес от базата.

Важно ли е, че САЩ се изтеглят от Сирия?

Американските сили, които бяха начело на антиджихадистка коалиция, вече се бяха изтеглили от две бази през последните две седмици - Ат Танф в Югоизточна Сирия и Аш Шадади в Североизточна Сирия.

"В рамките на един месец американските сили ще са се изтеглили от Сирия и повече няма да има военно присъствие в базите", посочи сирийски правителствен представител.

Дипломат изтъкна, че изтеглянето на американските сили "ще приключи в рамките на 20 дни" и че САЩ вече не поддържат военни бази в Сирия. Тази информация бе потвърдена от кюрдски представител.

САЩ бяха разположили хиляди военнослужещи в Сирия в продължение на повече от десет години, за да се борят срещу бойците от групировката "Ислямска държава". Кюрдските сили бяха на предните линии на тази борба.

Ирак обяви пълно изтегляне на силите на САЩ от територията си

Още през 2014 г. Вашингтон беше установил военни бази, които бяха разположени в зони извън контрола на сваления вече сирийски президент Башар Асад, за да координира операциите срещу "Ислямска държава", която окончателно бе победена през 2019 г., припомня АФП.

Изтеглянето на американските сили възниква в контекста на разширяването на властта на правителството в Дамаск върху територии в северните и североизточните части на Сирия, които преди бяха управлявани от кюрдите.

Съгласно споразумението, сключено в края на миналия месец между кюрдската военна коалиция и сирийското правителство, въоръжените сили на кюрдите трябва да бъдат интегрирани в състава на редовната сирийска армия.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Изтегляне на САЩ от Сирия Кюрдски сили Североизточна Сирия Военни бази Ислямска държава Сирийско правителство Провинция Хасака Антиджихадистка коалиция Интеграция на кюрдите Дамаск
