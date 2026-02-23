Путин: Развитието на ядрената триада е абсолютен приоритет за Русия

Р уският президент Владимир Путин поздрави сънародниците си по повод днешния Ден на защитника на Отечеството и подчерта значението на ядрените оръжия за сигурността на страната, предаде ДПА.

"Развитието на ядрената триада остава абсолютен приоритет, тъй като гарантира сигурността на Русия и осигурява ефективно стратегическо възпиране и баланс на силите в света", заяви Путин във видеообръщение по повод празника.

"Готови сме да използваме всякакви оръжия - включително ядрени"

Той добави, че ще бъдат усъвършенствани и други оръжия, като целта е руската армия да подобри своята "бойна готовност, мобилността си и способността да действа при всякакви обстоятелства, включително най-трудните".

Сегодня, в День защитника Отечества, Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. В церемонии также принял участие министр обороны РФ Белоусов.



Этот жест символизирует дань уважения и памяти всем, кто отдал свою жизнь за Родину. pic.twitter.com/Aa9tLWiIno — Игорь Лиепас (@igorkushnarev2) February 23, 2026

Путин похвали руската военна кампания в Украйна и отдаде почит на загиналите. Представители на "всички народи" на "огромната страна" защитавали интересите на Русия в Украйна, каза руският лидер.

🚨🇷🇺 Nuclear triad remains an absolute priority: Putin



Vladimir Putin’s Defender of the Fatherland Day address dropped the roadmap for Russia’s military future:



◾️Combat experience is being baked into modernization.

◾️Industrial base is running hot.

◾️Strategic forces stay on… pic.twitter.com/Kt4OlmHOwM — Sputnik India (@Sputnik_India) February 23, 2026

Путин разпореди пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г.

Путин за оръжието без аналог: Да се замислят онези с милитаристка риторика

Руският президент отново изрази увереност, че страната му ще победи във войната.

Русия ще продължи да укрепва армията и флота си, включително въз основа на опита, натрупан в Украйна, добави той.