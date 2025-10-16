Защо хората умират в съня си

С мъртта е тиха граница, която всички някога ще прекосим – не като край, а като естествена част от кръговрата. Тя ни напомня да живеем по-пълно, да обичаме по-смело и да не отлагаме малките радости.

Може би смъртта не отнема, а просто променя начина, по който присъстваме в света. Защото всяка раздяла оставя след себе си следа от живот – в спомена, в жеста, в любовта.

Водещите причини за смърт варират по света, но някои от тях имат едно общо нещо: проявяват се, докато човек спи.

Да си легнеш и никога повече да не се събудиш може да бъде обезпокоителна мисъл, но смъртта по време на сън всъщност може да е спокоен начин да си отидеш, пише Stars Insider.

Хора от цял свят умират в леглата си всяка нощ, но

какви са основните причини всъщност? В нашата галерия ще се запознаете с тях.

Разгледайте я, за да откриете суровите факти.