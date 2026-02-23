Мелания Тръмп зашемети със сребристи панталони

Мъртъв е човекът, който засенчи Ел Чапо: Кой е „Ел Менчо“ и защо градовете в Мексико горят заради него?

М елания Тръмп пристигна на Вечерята на губернаторите ръка за ръка с президента в разгара на турбулентна седмица за Белия дом. Първата дама влезе на бляскавото събитие, облечена в блестящ сребрист панталон и черен топ с връзки, придружена от президента Доналд Тръмп в класически смокинг.

(Във видеото: Прожектираха предпремиерно документалния филм за Мелания Тръмп в Белия дом)

Въпреки целия блясък, вечерта бе белязана от противоречия. Десетки демократи заплашиха да бойкотират съботната вечеря, след като членове на тяхната партия бяха блокирани от участие в събирането на Националната асоциация на губернаторите в петък.

Източник: Getty Images

На фона на враждите с губернатора на Мериленд Уес Мур и губернатора на Колорадо Джаред Полис, Тръмп гордо оттегли поканите им, само за да ги изпрати отново по-късно. Въпреки че Мур в крайна сметка присъства, някои политици, включително губернаторът на Масачузетс Мора Хийли, обявиха, че няма да се появят в събота вечер. „Тръмп превърна всичко това във фарс“, заяви тя. Други според информацията са предпочели да присъстват на алтернативно събитие, съобщава Daily Mail.

Източник: Getty Images

Президентът се обърна към гостите, които не избраха бойкота. Той заяви, че залата е пълна с „много, много приятели и изключително компетентни хора“.

„Превърнахме застоя в растеж, слабостта в сила и хаоса в ред, свобода и справедливост“, каза той. Тръмп заяви, че само за една година неговата администрация се е справила с инфлацията и престъпността и е спечелила световно уважение.

След това президентът представи министъра на отбраната Пийт Хегсет, който произнесе молитва преди храненето.

Източник: Getty Images

„Имаме велик лидер, велик военен лидер на име Пийт Хегсет и той ще каже молитвата“, каза Тръмп.

„Той е човек, който се оказа абсолютно фантастичен в това, което прави... Той се превърна в невероятно вдъхновение за мъжете и жените в нашата армия“.

Хегсет се помоли за „безопасността“ и „мъдростта“ на президента, за да постави началото на вечерта.

„Молим се за нашия президент, президент Тръмп. Дай му безопасност, дай му мъдрост. Господи, молим се за нашия вицепрезидент, за първата дама, за втората дама, за членовете на кабинета тук, за всички събрали се губернатори, за нашите държавни служители“, каза той.

„Щеше да е пропуск, ако не се помоля за нашите страхотни войски, нашите мъже и жени по целия свят, защитаващи великата ни нация, както са го правили в продължение на 250 години. Господи, пази ги и ги закриляй“.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс пристигнаха на вечерята в черно. Ванс се обърна към гостите, признавайки, че „не е подготвил нищо“.

„Г-н Президент, това, на което толкова се възхищавам у Вас и губернаторите, е че вие трябва да вземате решения“, каза той. „Трябва да живеете с тези решения и да понасяте последствията... Хубавото на това да си вицепрезидент е, че никой не те обвинява, когато нещо се обърка!“

The president and the first lady of America know no shame.



Not one damn bit.



People are starving in America because of Trump.



People can't afford healthcare in America because of Trump.



Children have had SNAP benefits taken from them because of Trump.



People with… pic.twitter.com/pfBEWlaJpk — Feisty is proud to be a Democrat! (@FeistyLibLady) February 22, 2026

„На губернаторите тук – възхищаваме се на смелостта ви, на лидерството ви, а на президента на Съединените щати – възхищаваме ви се за всички страхотни неща, които правите за нашата страна“, добави той.

Държавният секретар Марко Рубио според информация на New York Post е излизал два пъти по време на вечерята. Той е бил забелязан да разговаря с директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

Вечерята се състоя веднага след като президентът претърпя сериозен удар от Върховния съд тази седмица, който в петък отмени неговата широкообхватна тарифна политика. Съдиите се разделиха с шест на три гласа по въпроса, постановявайки, че политиката му не е разрешена според Закона за международните извънредни икономически правомощия. Номинираните от Тръмп Ейми Кони Барет и Нийл Горсъч бяха сред гласувалите против него.

В отговор Тръмп нарече съдиите, гласували против него, „много непатриотични“ и публично ги атакува в Truth Social.

„Това, което се случи днес с двамата съдии от Върховния съд на САЩ, които аз назначих срещу голяма опозиция – Нийл Горсъч и Ейми Кони Барет – независимо дали на хората им харесва или не, изглежда никога не се случва с демократите“, написа той.

„Те гласуват против републиканците и никога срещу своите, почти всеки път, без значение колко добро е нашето дело“.