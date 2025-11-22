Любопитно

Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат

Как да подобрим процеса на заспиване четете в следващите редове

22 ноември 2025, 07:24
Как да подобрите съня си: 9 навика, които наистина ще ви помогнат
Източник: iStock/Getty Images

Н еврологът Юрий Фломин разкри 9 навика за подобряване на съня. Той подчерта важността на поддържането на стабилен график за сън и избягването на алкохол, кофеин и никотин преди лягане.

Как да подобрим процеса на заспиване и да си осигурим пълноценна нощна почивка е обсъдено в материал на Центъра за обществено здраве към Министерството на здравеопазването на Украйна.

Детайли

Как да заспим по-лесно, да не се събуждаме през нощта и да се чувстваме бодри сутрин, обясни неврологът Юрий Фломин, експерт в офиса на Световната здравна организация в Украйна.

Специалистът отбеляза 9 основни съвета, които са свързани с ежедневните навици на човек.

1. Важно е да се придържате към постоянен график за сън. „Лягайте си и се събуждайте по едно и също време - дори през уикендите“, се казва в статията. Особено ако имате проблеми със съня. „Много хора си мислят, че могат да „спят“ през уикендите, но това често нарушава естествения ритъм на съня“, подчертава експертът.

2. Алкохолът не е хапче за сън, той нарушава цикличната последователност от фазите на съня. „Алкохолът има краткотраен сънлив ефект. Но. Тялото бързо разгражда етанола и когато нивото му в кръвта намалее, човек се събужда.“ Обикновено след консумация на алкохол хората спят само 2–4 часа, след което им става трудно да заспят отново. При честа употреба алкохолът е пристрастяващ и има много други негативни последици за здравето. По-добре е напълно да се откажете от консумацията на алкохол, ако има значителни проблеми със съня.

5 начина да се уверим, че няма да умрем в съня си
5 снимки
хъркане
травма глава замаяност
болка гърди сърце
мъж лекарства лъжица

3. Ограничете кофеина и никотина преди лягане. „Средният полуживот на кофеина е около 5 часа, което означава, че дори след това време половината от веществото, което може да повлияе на съня, все още ще бъде в тялото. Следователно, хората, които са чувствителни към кофеин, трябва да се въздържат от пиене на кафе 5 или повече часа преди лягане.“ Никотинът, подобно на кофеина, е стимулант на нервната система. Употребата му (пушене или употреба на други никотинови продукти) преди лягане значително влошава качеството на нощния сън. Необходимо е напълно да се елиминира никотинът поне 90 минути преди лягане. Струва си обаче да се помни: никотинът е вреден за здравето, независимо от времето на деня, така че трябва напълно да го изоставите.

Какво означават тези символи в съня ни
26 снимки
море вълни вълнение
коли кола автомобили автомобил Куба
жена кутия капан
усмивка жена зъби

4. Лягайте си само ако ще спите.

Сред другите 5 съвета от невролог за здравословен сън:

  • Прекарайте няколко часа на дневна светлина

За да се произвежда мелатонин през нощта, мозъкът трябва да получава достатъчно светлинни стимули през ретината през деня. Тоест, човек трябва да прекарва поне един час, а за предпочитане 2-3 часа на ден, на ярка светлина - навън или близо до прозорец. Това е особено необходимо за хора, които спят лошо.

  • Занимавайте се с физическа активност, но не преди лягане;

Понякога изглежда странно, че дори в състояние на силна умора е трудно да се заспи. Това се случва, когато човек е обзет от емоции или изпитва болка. От друга страна, истинската физическа умора помага за по-бързо заспиване. Моите пациенти, които имат проблеми със съня, след рехабилитационни сесии и постепенно увеличаване на физическата активност, заспиват много по-бързо. Основното е да не се прави физическо натоварване непосредствено преди лягане.

  • Не спете твърде дълго през деня.

Ако не спите достатъчно през нощта, естествено е да искате да наваксате през деня. Дългата дрямка през деня (2–5 часа) обаче може да наруши съня ви на следващата нощ. Резултатът е порочен кръг: лошият нощен сън води до лош дневен сън, което води до още по-лош нощен сън, а денят сякаш си разменя местата с нощта. Затова е най-добре да избягвате дългата дрямка през деня. Ако нощният ви сън е бил кратък, изчакайте до вечерта и си лягайте малко по-рано – например в 19:30–20:00 часа. По този начин ще възстановите нощния си сън, без да се налага да го прекъсвате с дневни дрямки.

Неврологът също препоръчва стаята, в която спите, да е хладна, тиха и тъмна. Използвайте плътни завеси или щори, за да блокирате уличната светлина, като например улични лампи, и се уверете, че спалнята е възможно най-тиха.

Популярни митове за съня, за които си мислим, че са верни
7 снимки
сън
сън
сън
сън

И си струва да измислите свой собствен вечерен ритуал, който ще ви помогне да се подготвите за сън.

  • Вземете топъл душ преди лягане;
  • Изпийте чаша билков чай ​​или мляко;
  • Слушайте спокойна музика;
  • Прочетете книга или се разходете на открито за 15 минути.

Всеки трябва да намери това, което му помага, и да го практикува редовно, обобщава специалистът.

Ще ви напомним

Недостатъчният сън може да доведе до преяждане и наддаване на тегло . 47% от украинците съобщават за проблеми със съня през 2023 г., в сравнение с 41% през 2022 г., поради стрес и тревожност, свързани с войната.

Източник: unn.ua    
Подобряване на съня Здравословен сън Навици за сън График за сън Юрий Фломин Алкохол Кофеин Никотин Вечерен ритуал Дневна светлина
Последвайте ни

По темата

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

22 ноември: Убийството, което разтърси света

22 ноември: Убийството, което разтърси света

Заради скандала

Заради скандала "Епстийн": Ключов съюзник на Тръмп в Конгреса подаде оставка

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Истинската Атлантида? Учени откриха следи от потопен град, скрит под езеро в Киргизстан

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

Не подписвайте нови договори или анекси заради еврото

pariteni.bg
10 златни правила за щастливо и здраво куче

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 3 дни
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 3 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 3 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 2 дни

Виц на деня

-Мъжът ми непрекъснато говори за бившата си жена. -Това е добре, моят говори само за бъдещата си.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Двама миньори загинаха при инцидент в мина в Испания

Свят Преди 25 минути

Един от тунелите се е срутил на около километър и половина от входа

<p>Рай край морето през цялата година</p>

Рай край морето през цялата година

Любопитно Преди 32 минути

Градчето се намира на чудно място, където морето среща хълмовете, за да създаде усещане за уединение и възможност за пълно презареждане

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Папа Лъв XIV: Не оставяйте на AI да ви пише домашните

Свят Преди 9 часа

Лъв XIV, първият папа от САЩ, говори около 40 минути с младежи, като отговаряше на въпросите им за католическата вяра и им даваше съвети

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Черноморските маршрути предизвикват напрежение между Турция и Русия

Свят Преди 10 часа

Наред със споровете за достъпа до пристанищата в Черно море, друг скорошен инцидент допринася за покачването на напрежението между Турция и Русия

<p>Вучич отговори на обвиненията: Не съм чувал за &quot;човешки сафарита&quot;</p>

Вучич отговори на обвиненията: Не носех пушка при обсадата на Сараево, не съм чувал за "човешки сафарита"

Свят Преди 10 часа

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани“

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Путин: Планът на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Свят Преди 10 часа

Според Путин планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Моди пристигна в Южна Африка за срещата на върха на Г-20

Свят Преди 10 часа

Това е първата среща на върха на Г-20 в Африка и четвъртата поред в страна от Глобалния юг.

<p>Внимание, туристи! МВнР предупреждава за&nbsp;стачки в Белгия</p>

МВнР предупреждава за стачки в Белгия от 24 до 26 ноември

Свят Преди 11 часа

През трите дни се очакват значителни смущения във функционирането на транспортния сектор в страната

<p>С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург</p>

"Франс прес": С плана на САЩ за Украйна Русия ще спечели без бой територия, еквивалентна на тази на Люксембург

Свят Преди 11 часа

В проекта на плана за Украйна се казва, че украинската армия трябва да се изтегли от територии, които тя все още контролира

<p>Тръмп дава краен срок на&nbsp;Украйна</p>

Тръмп дава краен срок: Украйна трябва да приеме мирното споразумение до четвъртък

Свят Преди 12 часа

"Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани"

<p>Шолц даде показания по разследване за &quot;Северен поток 2&quot;</p>

Олаф Шолц даде показания по разследване за "Северен поток 2"

Свят Преди 13 часа

Тръбопроводът беше предназначен за пренос на руски газ до Германия, но не беше пуснат в експлоатация поради пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

Благомир Коцев ще бъде преведен в затвора във Варна

България Преди 13 часа

Това разпореди Светла Даскалова

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Ватиканът пренаписва закона заради историческото назначение на монахиня на ключов пост

Свят Преди 13 часа

Католическата църква запазва свещеничеството за мъже

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Германия класифицира "дрогата за сексуално насилие" като оръжие

Свят Преди 13 часа

Близо 54 000 жени и момичета са станали жертва на сексуални престъпления в Германия през 2024 г.

<p>Италия под снежна обвивка (СНИМКИ)</p>

Италия под снежна обвивка

Свят Преди 14 часа

Снежинки прехвърчаха и в Милано, около Бергамо, в Лигурия, както и по хълмовете на Тоскана

<p>&quot;Няма да влезем в тези два капана&quot;</p>

Кая Калас: Надявам се да няма решение за отлагане на санкциите на САЩ срещу Русия

Свят Преди 14 часа

По нейните думи всички искат мир, но той няма да бъде траен

Всичко от днес

От мрежата

Най-подходящата порода куче спрямо личността и начина ви на живот

dogsandcats.bg

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 22 ноември, събота

Edna.bg

Пикантна зеленчукова супа

Edna.bg

Може ли Херо да спре устрема на ЦСКА в дебюта си начело на Ботев Пловдив?

Gong.bg

Черно море и Локомотив София имат стари сметки за уреждане

Gong.bg

Слънце, вятър и дъжд: Очаква ни променливо време през уикенда

Nova.bg

"Ройтерс": Вашингтон заплашва Киев със спиране на оръжия и разузнаване

Nova.bg