Кола пламна в движение на АМ "Тракия"

С игнал за произшествие със запален автомобил в района на 231-ия километър от автомагистрала „Тракия“, в посока Бургас, е получен днес в 09:05 ч. в дежурната част на Районно управление - Сливен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Няма пострадали. По първоначални данни автомобил, задвижван с метан, се е запалил.

Кола се запали в близост до бензиностанция на АМ „Тракия“

Произшествието е ликвидирано от екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора. Движението временно се е осъществявало в лявата лента, към момента е възстановено.

Екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Сливен са се отзовали на 17 сигнала за произшествия в периода от 20 до 23 февруари. Посетени са четири сигнала за отводняване на мазета и сгради. Останалите 13 произшествия са ликвидирани своевременно, без да причинят преки материални щети.