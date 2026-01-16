Любопитно

Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън

Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо

16 януари 2026, 13:44
Махнете тези неща от нощното шкафче, ако искате здрав сън
Източник: iStock/GettyImages

Д ори най-обикновените и често срещани предмети на нощното ви шкафче могат да повлияят негативно на качеството на съня ви. Минимализмът до леглото ви е един лесен начин да намалите нощните събуждания и да заспите по-бързо, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на уебсайта Real simple 

Бутилки за вода или чаши

Наличието на вода под ръка често стимулира:

  • чести нощни глътки „за всеки случай“
  • увеличени нощни посещения до тоалетната, което нарушава съня

Освен това е лесно да докоснете бутилка или чаша с ръка насън. Разлята вода може:

  • да намокри леглото и матрака
  • повреда на телефона, часовника или други електронни устройства
  • мокър под и риск от подхлъзване през нощта

Обикновени предмети

Случайни предмети могат да повлияят на съня ви. Чекове, ластици за коса, непрочетени книги и лекарства трябва да бъдат премахнати от нощното шкафче.

Тези малки неща са това, което мозъкът ви неволно отчита всеки път, когато ги погледнете. Различни предмети могат да ви натежават психологически и да повишат нивата ви на стрес.

Малки електронни устройства

Овлажнител или пречиствател на въздух и будилник на нощното ви шкафче могат да нарушат съня ви, ако излъчват светлина или звук. Всичко, което свети твърде ярко или издава шум, може да наруши съня.

Грижа за кожата

Някои продукти изискват стабилни условия за съхранение, като например хладно и тъмно място. Нощното шкафче обикновено не отговаря на тези изисквания. Къде е по-добре да се съхранява - в затворен шкаф в банята, спалня, но в кутия без източници на светлина или топлина

Всичко, свързано с работата

Спалнята е само за спане. Затова си струва да премахнете оттам предмети, свързани с работата. Предметите, които ви напомнят за работа (лаптоп, тефтер, документи), активират мисленето и подсъзнателно поддържат състояние на „готовност“. Това затруднява заспиването и намалява дълбочината на съня.

Мозъкът превключва по-добре, когато пространството има ясна функция. Спалнята се свързва с възстановяване на силите и почивка, а не с работа.

Източник: rbc.ua    
