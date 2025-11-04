Професор от Харвард: Правилото за 8 часа сън е „глупост“

П овечето възрастни не се нуждаят непременно от пълни осем часа сън; нарастващ обем от изследвания и еволюционни проучвания сочат, че оптималният нощен сън за много здрави възрастни е около седем часа, като здравните рискове се увеличават както при по-малко, така и при повече сън, оформяйки U-образна крива, пише Fortune.

Еволюционният биолог от Харвард, Даниел Е. Либерман, нарича стриктното правило за „8 часа“ сън „глупост“ от индустриалната епоха, като отбелязва, че хората без съвременна електрическа светлина типично спят по шест до седем часа без дрямка, а големите извадки показват най-нисък риск за смъртност около седем часа, а не осем. Либерман разяснява това изследване в своята книга Exercised: The Science of Physical Activity, Rest and Health в интервю от 2023 г. за The Diary of a CEO.

Какво твърди Либерман

Либерман казва, че идеята „природните“ хора да спят по осем часа е безпочвена; полевите данни от общества без електрическа светлина показват типичен нощен сън от около шест до седем часа, което противоречи на културния стандарт за осем часа като необходим минимум.

Той разглежда манията по осемте часа като наследство на индустриалната революция, а не като биологическа необходимост, и посочва епидемиологични криви, при които рисковете са най-ниски около седем часа, оформяйки U-образна форма със засилен риск при по-кратък или по-дълъг сън.

Популярните обобщения на позицията му подчертават, че седем часа често превъзхождат осем за здравословни резултати, като същевременно отбелязват вариации според възраст и здравословно състояние, и че нуждата от сън не е универсална за всички.

Колко сън наистина ви трябва?

В статия на Fortune специалистът по сън Ребека Робинс разглежда вярването за осемте часа, обяснява произхода му и предлага практични съвети за подобряване на качеството на съня, вместо да се фиксираме върху едно число.

Повече от една трета от американците не достигат минималните седем часа, което подчертава важността на постоянството и хигиената на съня, колкото и преследването на „магичното“ число.

Американската академия по медицина на съня и Съюзът за изследване на съня препоръчват „седем или повече часа на нощ“ за възрастни — изрично като диапазон, започващ от седем, а не осемчасово задължение.

Насоките на Mayo Clinic също съвпадат: възрастните обикновено се нуждаят от седем или повече часа сън, с индивидуални вариации според възрастта, качеството на съня, преднаспиване, бременност и модели на стареене, които могат да фрагментират съня без да увеличават общата необходимост.

U-образната крива на риска

Множество съвременни големи бази данни показват U-образна връзка между продължителността на съня и неблагоприятните резултати, с най-нисък риск около седем часа по отношение на смъртност както от всички причини, така и от сърдечно-съдови заболявания.

Анализите на UK Biobank също показват U-образни зависимости, със завишени рискове както при кратък сън (под седем часа), така и при дълъг сън (обикновено над девет часа за възрастни), след коригиране спрямо здравни фактори и такива от стила на живот.

Различни изследвания подкрепят U-образната форма, като отклонения под седем или над осем-девет часа се свързват с маркери на биологично стареене, въпреки че причинно-следствените връзки могат да се объркат от заболявания, които удължават времето в леглото.

Практични съвети за сън

Стремете се към 7 до 9 часа, като приемате 7 часа за реалистичен минимум, ако се събуждате освежени и функционирате добре. Увеличете до 9 часа при болест, интензивни тренировки или бременност, ако е необходимо.

Внимавайте за U-образната крива: хроничният кратък сън (под 7 часа) и навикът за прекалено дълъг сън (над 9 часа) са свързани с повишен риск; ако системно имате нужда от повече от 9 часа, консултирайте се с лекар за евентуални основни състояния като депресия, сънна апнея или хронични заболявания.

Приоритизирайте постоянство и качество — редовни часове за лягане/събуждане, сутрешна светлина, намаляване на синята светлина вечер, прохладна и тъмна стая, ограничаване на кофеин и алкохол — вместо да се фиксирате върху осем часа сън.

„Златната среда“ за съня

Правилото за осем часа е културно опростяване, а не универсално биологично изискване; седем часа често представляват здравословната „златна среда“ за много възрастни, с гъвкавост според жизнения етап и здравето.

Бизнес лидери и отделни личности трябва да пренасочат целите си за сън към базиран на доказателства диапазон и измерими дневни резултати, като инвестират в практики за качество на съня, които подобряват представянето и дългосрочното здраве, без да налагат строги осемчасови квоти.