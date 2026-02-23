Служебният министър на вътрешните работи вика разследващите случаите "Петрохан" и "Околчица" в МВР

С лужебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще разговаря днес със служителите на МВР, разследващи случаите "Петрохан" и "Околчица".

Демерджиев: Очакват се резултати по разследвания за корупция, свързани с политици

Срещата ще се състои в сградата на министерството. Ще бъдат обсъдени предприетите действия по двата случая, съобщиха от вътрешното ведомство.

Вижте в нашата галерия: Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри

Припомняме, че разследванията са свързани със смъртни случаи, обект на активно внимание от страна на правоохранителните органи.

По-рано, в рамките на разследването, бе проведен брифинг, на който заместник-апелативният прокурор Наталия Николова, директорът на ГДНП главен комисар Захари Васков, заместник-директорът старши комисар Иван Маджаров и началникът на отдел "Криминална полиция" комисар Ангел Папалезов представиха събраните до момента доказателства.

Тогава бяха изнесени данни, сочещи, че при "Петрохан" става дума за самоубийство, докато при "Околчица" – за убийства, последвани от самоубийство.

В хода на тези разследвания бяха извършени конкретни експертизи. На ръцете на Пламен и Дечо са открити барутни частици, а по ръцете и ръкавите на Ивайло - кръв и барутни частици.

ДНК на тримата мъже е установено върху оръжието на местопрестъплението.

Допълнително, в кръвта на Калушев е открит фенобарбитал - успокоително средство.

Беше проверена и информация за контакти на лица от групата с политици, като тези връзки продължават да се изследват.

В опит за изясняване на всички аспекти на случаите, бяха изискани справки от Националния осигурителен институт, Агенцията по вписванията и Министерството на околната среда и водите. Назначени са и данъчни проверки и ревизии.

Преди дни публикувахме и записи от камери в района на хижа "Петрохан". Записите обхващат периода от 31 януари и 2 февруари, когато беше подаден сигнал за пожар в сградата, а впоследствие бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Публикуваме целите материали, които ни бяха предоставени.

Данните обхващат период от три денонощия

В редакцията постъпиха записи от охранителни и наблюдателни камери, разположени в района на хижа "Петрохан", които обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари.

Записите включват както дневни, така и нощни кадри, като времевите маркери позволяват проследяване на обстановката в района. Камерите са позиционирани така, че да обхващат подходите към хижата, паркинг зоната, прилежащите пътища и част от туристическите маршрути.

Какво се вижда на записите

От предоставените материали се установява движение на автомобили и отделни посетители в различни часове на денонощието, характерно за зимния сезон и променливите метеорологични условия в планинския проход. Част от кадрите показват намалена видимост заради мъгла, снеговалеж и силен вятър, което е типично за района през този период на годината.

В нощните часове камерите регистрират ограничена активност, като се наблюдават предимно преминаващи превозни средства по пътя, без продължително спиране в близост до обекта. Дневните записи показват краткотрайни посещения и маневри на автомобили в района.

Публикуваме материалите без редакторска намеса

С оглед прозрачност и обществен интерес публикуваме предоставените файлове в пълния им обем, без съкращения и без редакторска намеса в съдържанието. Заглавията на отделните видеа са запазени във вида, в който са получени, тъй като те съответстват на разположението на камерите и служат за по-лесна ориентация в хронологията на записите.

Редакцията не прави интерпретации извън видимото в кадрите. Целта е информацията да бъде представена в максимално автентичен вид, така че всеки да може сам да се запознае с наличните данни.

камера: Път

камера: Паркинг

камера: Кръстопът

камера: Задна порта

камера: Горна верига

камера: Бариера

След като разследващите разпространиха нови записите от шест видеокамери, разположени около бившата хижа "Петрохан”, ще се разплете ли истината по случая?

"Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат”, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на NOVA .

Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.

"Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в "Петрохан”, и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?”, коментира бившият заместник-вътрешен министър.

Според него все още няма логично обяснение за духовния елемент. "Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо”, каза Гунев.

Припомнмяме, че на 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа "Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете й са обитавали хижа "Петрохан". Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Една от основните версии на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство.