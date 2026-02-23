Свят

Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?

ЕС планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна

23 февруари 2026, 13:10
Газ за Европа: Сменя се доставчикът, зависимостта остава?
Източник: IStock

Е С планира до 2027 година изцяло да прекрати вноса на газ от Русия заради войната в Украйна. Мястото на Русия като основен доставчик на газ за Европа бе заето от САЩ и тази зависимост расте, съобщи Deutsche Welle.

През 2021 година ЕС е получил 50 процента от внесения природен газ от Русия, като по-голямата част от количеството е била транспортирана по тръбопроводи. Но след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 година Европа реагира бързо, за да намали тази зависимост и за три години съкрати с две трети потреблението на руски газ.

Същевременно Европа попадна под зависимостта от вноса на американски втечнен газ - през Атлантическия океан до мрежа от специални нови терминали в страните от Общността. През 2025 година около 57 процента от втечнения газ, внесен в ЕС, са били от САЩ - четири пъти повече, отколкото през 2021 година.

До 2030 година този дял ще нарасне до 80 процента, прогнозират експертите от Института по икономика на енергетиката и финансов анализ. До 2016 година САЩ не са изнасяли газ, защото запасите им са били предназначени за вътрешно потребление. Оттогава насам са се превърнали в най-големия световен износител на втечнен газ.

Заплаха за енергийния преход

Макар че природният газ ще продължи да се използва в процеса на енергийния преход на ЕС, като преобладаващата част от доставките ще постъпва по тръбопроводи от Норвегия, огромният ръст на вноса на втечнен газ от САЩ може да постави под заплаха плановете за енергийна независимост, смятат анализаторите.

Те отбелязват, че изключителната зависимост от американския втечнен газ противоречи на плановете, насочени към прекратяване на зависимостта на Европа от руското изкопаемо гориво за сметка на енергоснабдяването, диверсификацията на източниците на доставки и ускоряването на енергийния преход. Освен това големият обем на вноса на газ от САЩ противоречи на целта на ЕС за поевтиняване на енергията.

„Американският втечнен газ е най-скъпият за купувачите в Европа, но европейските компании продължават да сключват договори", казва пред ДВ енергийната експертка Ана Мария Джалер-Макаревич. Един от тези договори например предвижда доставки на американски газ през гръцки терминали за Югоизточна Европа и вероятно - за Украйна, при това за 20-годишен срок.

Зависимостта на Европа от САЩ расте

Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава своята стратегия за „енергийно доминиране" и през юли 2025 година сключи търговско споразумение между САЩ и ЕС, което задължава Европа до 2028 ежегодно да купува американски енергоносители (втечнен газ, нефт и ядрена енергия) за 750 милиарда долара (629 милиарда евро).

„Енергийното споразумение между САЩ и ЕС оказва натиск върху Европа, като я кара да купува повече американски енергоносители, а това ще увеличи риска на „геополитическата зависимост" от американския втечнен газ", посочва Джалер-Макаревич.

„Споразумението фактически обвързва енергоснабдяването на ЕС с един доставчик, поставя под заплаха енергийната сигурност и оказва натиск на плановете за намаляване на потреблението на газ", сочат анализите на Института по икономика на енергетиката. Търсенето на американски газ вероятно ще нарасне, щом ЕС планира изцяло да забрани вноса на руски газ до края на 2027 година. След като през декември Европейският парламент взе решение за прекратяване на вноса на газ и нефт от Русия, експертите изтъкват, че само забраната за внос не стига за диверсификация на енергоснабдяването.

„Диверсификацията не трябва да означава замяна на един доминиращ доставчик с друг. Европа има нужда от ясно определение на диверсификацията и от стратегия, която отчита днешните геополитически реалности", отбелязва в свой обзор енергийният анализатор Рафаеле Пириа.

Призиви за прекратяване на търговското споразумение между САЩ и ЕС

„В тези неспокойни геополитически времена Европа трябва да остане силна и единна - и да избере независимостта. Това означава, че трябва да се отделя повече внимание на чистата, сигурната и местната енергетика", заяви наскоро еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. Той отправи и препоръката Европа да купува газ от държави като Канада, Катар и Алжир.

„Енергийното бъдеще на Европа може да се промени. Ако ЕС се придържа към плановете си за преход към екологично чиста енергия, търсенето на газ ще намалее", смята анализаторката Джалер-Макаревич. При този сценарий съществуващите споразумения със САЩ за доставки на втечнен газ, които се базират на декларации за намерения - формални и без юридическа сила - могат да не се състоят, пояснява тя.

Междувременно над 120 европейски и международни групи от гражданското общество призоваха наскоро европейските политици да прекратят преговорите по търговското споразумение между САЩ и ЕС, което наред с другото задължава Европа да внася енергоносители. Призивът за „намаляване на зависимостта от изкопаемите горива от САЩ в знак на солидарност с тези, които са застрашени от суровинния империализъм на Тръмп" последва атаките на САЩ срещу Венецуела и териториалните претенции към Гренландия.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
ЕС енергийна политика Руски газ Американски втечнен газ Енергийна зависимост Геополитическа зависимост Енергиен преход Търговско споразумение Диверсификация на доставките Висока цена на газ Енергийна сигурност
