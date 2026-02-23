Украйна си върна 400 кв. км територия в южния фронт, обяви Сирски

У крайна си е върнала от края на миналия месец контрола върху 400 квадратни километра територия, включително 8 населени места, в участък от фронтовата линия на юг, каза днес главнокомандващият нейните въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс.

Той не даде подробности.

Украйна казва, че е освободила територия с площ 100 квадратни километра и седем села

От изявлението на Сирски не стана ясно каква част от тази територия е била превзета преди това от Русия, нито каква част е била в така наречената сива зона, която не е под контрола на нито една от страните в конфликта.

В петък, в интервю за Франс прес, украинският президент Володимир Зеленски каза, че са били отвоювани 300 квадратни километра в южната част на страната.

Украйна за контраофанзивата: Руските войници бягат бързо

Утре се навършват 4 години от руската инвазия в Украйна.