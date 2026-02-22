Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Д нес закриха Зимните олимпийски игри в Италия с впечатляваща церемония в Арена ди Верона.

По време на грандиозния спектакъл имаше от всичко - опера, танци, песни, олимпийският огън и атлетите носещи знамената на страните си. Дефилираха и олимпийски шампиони от Лилехамер през 1994 г.

Международният олимпийски комитет заяви, че Игрите в Милано-Кортина са надминали очакванията въпреки големия брой препятствия в подготовката за най-голямото спортно събитие в света.

Игрите, които започнаха на 6 февруари с ослепителна церемония по откриването на стадион „Сан Сиро“ в Милано, бяха подложени на изключителен натиск в продължение на години поради кратки срокове и редица забавяния в строителството, като разпръснатите обекти в Северна Италия представляваха допълнителни предизвикателства за организаторите. Но след като завесата падна с церемонията по закриването във Верона тази вечер, домакините и МОК вече могат да си отдъхнат.

„Зимните игри бяха фантастични. Това не би могло да се случи без невероятна екипна работа... и ние я имахме на всяка стъпка от пътя“, каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри в обръщението си към членовете на сесията на олимпийския орган.

„През последните две седмици видяхме и преживяхме невероятни Игри. Нямам думи“, добави Ковънтри, която беше на първите си Игри като президент след избирането й миналата година.

Само няколко седмици преди началото картината беше съвсем различна, като организаторите се надпреварваха да завършат залата за хокей на лед „Сантаджулия“, както и новопостроения улей в Кортина д'Ампецо - проект, който беше горещо обсъждан по време на подготовката поради разходите и кратките срокове за строителство.

Докато Олимпийските игри традиционно се борят с различни проблеми, които могат да повлияят на работата на съоръженията или дори на липсата на атмосфера, Игрите в Италия не се сблъскаха с голяма криза, а за щастие зимното време допринесе за впечатляващи снежни пейзажи. Първоначалните транспортни проблеми между Милано и Доломитите отшумяха почти мигновено, главно поради ограничения брой зрители, пътуващи между двете места, поради дългото време за пътуване, което може да достигне шест или седем часа. Повечето фенове избраха да останат или в Милано, или в планините.

Около 1,3 милиона билети за зрители на състезанията от Олимпийските игри в Милано-Кортина са били продадени, като това представлява 88% от всички налични пропуски, съобщи президентът на Организационния комитет Андреа Варниер.

Що се отнася до различните спортове, само един от тях е бил напълно разпродаден и „абсолютно невероятно, това е ски алпинизма, който направи дебют в Бормио“, отчете Варниер.

Европейската часова зона на Игрите също така означаваше увеличена зрителска аудитория както на континента, така и на ключовия пазар в Северна Америка, в сравнение с предишните две зимни издания, проведени в Азия. Олимпиадата получи и сериозен тласък на вътрешния пазар, като Италия спечели 30 медала, включително 10 златни, за да се класира в топ 5 на таблицата по отличия, и увеличиха зрителския интерес и продажбите на билети.

„Благодарим ви, че никога не спирахте да вярвате в нас. За това, че ни подкрепяхте в най-трудните моменти, а те не бяха малко. Заедно бяхме по-силни от всяко предизвикателство и всяка несгода“, каза президентът на организационния комитет на Милано-Кортина 2026 Джовани Малаго по време на сесията, цитиран от „Ройтерс“.