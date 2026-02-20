Годината на Огнения кон: Какво ни очаква през 2026 г. според китайския зодиак

А рестът на бившия принц Андрю е извънредно събитие в съвременността, но кралското семейство на Великобритания има дълга и драматична история на сблъсъци със закона.

Former Prince Andrew looks like he saw a freaking GHOST following his release from custody after 12 hours in jail



Dude did NOT expect accountability to ever come.



Andrew now faces LIFE IN PRISON for his crimes exposed by the Epstein files

Неговият брат, кралят, беше разпитан от бившия шеф на лондонската полиция Джон Стивънс през 2005 г. по обвинения, че е заговорничил да убие принцеса Даяна.

Твърдението произтичаше от бележка, за която се предполага, че е написана от бившата му съпруга и предадена на нейния иконом Пол Бърел, в която се казва: „Съпругът ми планира инцидент с колата ми. Повреда на спирачките и сериозна травма на главата“. Не бяха открити доказателства в подкрепа на сценария, предложен в бележката на Даяна, и случаят не беше продължен.

А сестра му, принцеса Ан, беше осъдена за нарушение по Закона за опасните кучета през 2002 г., след като нейният английски бултериер Доти ухапа две деца, които се разхождаха в Уиндзорския голям парк. Тя беше глобена с 500 паунда и осъдена да плати 250 паунда обезщетение, въпреки че районен съдия пощади живота на Доти.

Тя също беше глобена с 400 паунда и загуби пет контролни точки в шофьорската си книжка година по-рано за това, че се е движела със 150 километра в час със своето бентли, докато е била преследвана от полицията. По-късно тя каза, че е смятала, че полицията ѝ осигурява ескорт.

Нейната дъщеря Зара Тиндейл надмина това през 2020 г., като получи шестмесечна забрана да шофира, след като беше хваната да се движи със 146 километра в час в Котсуолдс, след като вече беше загубила девет контролни точки в книжката си.

Britain Updates: Former Prince Andrew Is Released After Being Arrested Amid Epstein Revelations



Read More Link:https://t.co/LuRbm1lrZL



The British police on Thursday evening released Andrew Mountbatten-Windsor

Най-драматичният кралски арест се случи почти четири века по-рано през 1647 г., в края на Английската гражданска война, когато крал Чарлз I беше заловен от Новата моделна армия, пише Daily Mail.

След неуспешни преговори и провален опит за бягство той беше осъден за държавна измяна и стана единственият действащ английски монарх, екзекутиран от своите поданици.

Мери, кралица на Шотландия, беше задържана два пъти, първо по подозрение в убийството на съпруга си лорд Дарнли, а след това за заговор за убийството на кралица Елизабет I. Тя беше осъдена през 1586 г., а след това екзекутирана на следващата година.

Ан Болейн, втората съпруга на Хенри VIII, беше арестувана през 1536 г. за държавна измяна, кръвосмешение и прелюбодеяние и обезглавена в Лондонската кула.

Ричард II беше арестуван по нареждане на своя братовчед и принуден да абдикира през 1399 г., като по-късно умира в затвора при мистериозни обстоятелства – широко се смята, че е бил уморен от глад до смърт.