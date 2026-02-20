Любопитно

Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години

Неговият брат, кралят, беше разпитан от бившия шеф на лондонската полиция Джон Стивънс през 2005 г. по обвинения, че е заговорничил да убие принцеса Даяна

20 февруари 2026, 09:57
А рестът на бившия принц Андрю е извънредно събитие в съвременността, но кралското семейство на Великобритания има дълга и драматична история на сблъсъци със закона.

Неговият брат, кралят, беше разпитан от бившия шеф на лондонската полиция Джон Стивънс през 2005 г. по обвинения, че е заговорничил да убие принцеса Даяна.

Твърдението произтичаше от бележка, за която се предполага, че е написана от бившата му съпруга и предадена на нейния иконом Пол Бърел, в която се казва: „Съпругът ми планира инцидент с колата ми. Повреда на спирачките и сериозна травма на главата“. Не бяха открити доказателства в подкрепа на сценария, предложен в бележката на Даяна, и случаят не беше продължен.

А сестра му, принцеса Ан, беше осъдена за нарушение по Закона за опасните кучета през 2002 г., след като нейният английски бултериер Доти ухапа две деца, които се разхождаха в Уиндзорския голям парк. Тя беше глобена с 500 паунда и осъдена да плати 250 паунда обезщетение, въпреки че районен съдия пощади живота на Доти.

Тя също беше глобена с 400 паунда и загуби пет контролни точки в шофьорската си книжка година по-рано за това, че се е движела със 150 километра в час със своето бентли, докато е била преследвана от полицията. По-късно тя каза, че е смятала, че полицията ѝ осигурява ескорт.

Нейната дъщеря Зара Тиндейл надмина това през 2020 г., като получи шестмесечна забрана да шофира, след като беше хваната да се движи със 146 километра в час в Котсуолдс, след като вече беше загубила девет контролни точки в книжката си.

Най-драматичният кралски арест се случи почти четири века по-рано през 1647 г., в края на Английската гражданска война, когато крал Чарлз I беше заловен от Новата моделна армия, пише Daily Mail.

След неуспешни преговори и провален опит за бягство той беше осъден за държавна измяна и стана единственият действащ английски монарх, екзекутиран от своите поданици.

Мери, кралица на Шотландия, беше задържана два пъти, първо по подозрение в убийството на съпруга си лорд Дарнли, а след това за заговор за убийството на кралица Елизабет I. Тя беше осъдена през 1586 г., а след това екзекутирана на следващата година.

Ан Болейн, втората съпруга на Хенри VIII, беше арестувана през 1536 г. за държавна измяна, кръвосмешение и прелюбодеяние и обезглавена в Лондонската кула.

Ричард II беше арестуван по нареждане на своя братовчед и принуден да абдикира през 1399 г., като по-късно умира в затвора при мистериозни обстоятелства – широко се смята, че е бил уморен от глад до смърт.

Източник: Daily Mail    
