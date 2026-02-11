България

СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски“

Вносителите на предложението посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София

11 февруари 2026, 12:05
СО обсъжда преименуване на площад „Св. Александър Невски"
Площад "Александър Невски" и едноименната катедрала в центъра на София   
Източник: iStock/GettyImages

Преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“ ще обсъди на утрешното си редовно заседание Столичният общински съвет (СОС), според дневния ред, публикуван на сайта на съвета.

Вносители на доклада до СОС с предложението за преименуване на площада пред катедралния храм „Св. Александър Невски“ са общинските съветници Вили Лилков, Иван Сотиров, Ивайло Йонков – от групата на „Синя София“, и Веселин Калановски от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Те предлагат най-представителното публично пространство в България, което обединява емблематични за София православни храмове, държавни културни институции и мемориали, да бъде именувано на св. Иван Рилски, най-почитаният светец у нас и небесен покровител на българския народ.

Тази година се навършват 555 г. от пренасянето на мощите на рилския светец от Търново в светата Рилска обител. Близо два века след успението на св. Иван Рилски, мощите му са съхранявани в София, а шествията за поклонение пред тях тръгват от този площад. Към момента неговото име носи само една улица в София, отбелязват общинските съветници в своя доклад до СОС.

Те посочват, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Той е велик княз на Владимирско-Суздалското княжество (1252 – 1263) по волята на владетеля на монголите Бату хан, заради лоялността си като васал на Златната орда, и поддържа васалните си отношения към династията на монголите до своята смърт, като гаранция за собствената си власт в страната.

Александър Невски като победител в битките при река Нева и на Чудското езеро срещу католическите военни части на шведите и тевтонците, олицетворява руската идентичност като борба на източното християнство срещу влиянието на западното християнство. Канонизиран е за светец от руската православна църква през 1547 година, пишат вносителите в доклада.

Общинските съветници отбелязват, че на площада няма адреси и не се налага промяна на адресни регистрации.

Източник: БТА/София Господинова    
