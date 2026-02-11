Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Д ве бъбречни трансплантации са били извършени през изминалата нощ в УМБАЛ „Александровска“, съобщиха от лечебното заведение. Донорът е 57-годишен мъж от Силистра, изпаднал в мозъчна смърт след вътремозъчен кръвоизлив.

В "Александровска" извършиха две успешни трансплантации

Донорската ситуация е реализирана от екип на МБАЛ – Силистра с координатор д-р Радослав Неделчев и заместник-координатор д-р Данчо Данаилов. За транспортирането на медицинския екип, който е експлантирал органите, е използван самолет C-27J „Spartan“ от състава на Военновъздушните сили на Българската армия.

Бъбреците са трансплантирани в „Александровска“ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност, подбрани с най-висок процент съвместимост от общо седем пациенти, поканени за оценка от листата на чакащите. И двата екипа – по експлантацията и трансплантацията – са ръководени от доц. Пламен Димитров.

Два живота спасени благодарение на донорство на жена от Варна

Единият реципиент е 63-годишен мъж от Ботевград, който е бил на хемодиализа в продължение на пет години. Другият е на 61 години от Попово и е провеждал диализно лечение от седем години. След операцията двамата се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение. Състоянието им е стабилно, с добри жизнени показатели и нормална диуреза.

Двама души получиха шанс за нови бъбреци в УМБАЛ "Александровска"

По медицински причини други органи от донора не са били трансплантирани, уточниха от болницата в Силистра.

От екипа на УМБАЛ "Александровска" изразиха съболезнования към близките на починалия и благодариха за хуманното им решение да дарят органите му, което е дало шанс за живот на други хора.