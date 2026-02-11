България

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

11 февруари 2026, 11:32
Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"
В ижте ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”. Видеото показва за първи път мащаба на пожара и щетите, които са нанесени върху постройката. Част от хижата не е обгоряла. Възможно е именно от там да са и снимките, които бяха разпространени от МВР със запазените будистки символи.

На кадрите, с които разполага единствено NOVA, се вижда терасата на хижата, както и основния вход към сградата. Тази част от къщата е напълно опустошена от умишления пожар. От ексклузивното видео си личи също, че следи от пожар има и на двата етажа на постройката. Това се допълва и от кадрите с дрон, които бяха заснети в района и на които се вижда, че покривът е пропаднал по цялата си дължина.

Случаят с шесторното убийство „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Припомняме, че на 2 февруари служители на реда откриха изгоряла хижа в планинския район около прохода „Петрохан“. В двора около постройката бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба или други травми.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ)

На 8 февруари в отдалечена гориста местност под връх Околчица, мъж откри изоставен кемпер, в който са намерени труповете на трима души – сред тях и 15-годишен тийнейджър. Оказва се, че това са издирваните след случилото се пред хижата.

На 10 февруари прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство със законно притежавано оръжие. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Полицията и прокуратурата продължават съдебно-техническите експертизи, включително балистични анализи и проверка на мобилни устройства, за да изяснят напълно хронологията и причините за трагедията.

Районът около хижата е отцепен от полиция, а достъпът е ограничен. На кадрите от дрон, с които разполага NOVA, се вижда, че по покрива на сградата има сериозни щети. Там вероятно са били разположени соларни панели, които са изгорели при пожара

Ексклузивни кадри от зловещата хижа край "Петрохан"
Ексклузивни кадри от зловещата хижа край "Петрохан" Източник: NOVA

В двора на хижата пък се забелязват моторни шейни и високопроходим автомобил пред един от входовете. Видимо е, че сградата е горяла, но от разпространените по-рано кадри на полицията става ясно, че някои от стаите вътре не са били засегнати от огъня.

От полицията съобщиха, че в района - на около километър от главния път, има камера. Прегледът на записите показва движение на два джипа, свързани със сдружението, които са се придвижили от хижата до отбивката. Не е ясно кой ги е управлявал, нито дали са продължили в друга посока, или са се върнали обратно. Според разследващите пътят обслужва и други територии и представлява традиционен маршрут, по който е възможно да са преминавали и други превозни средства, без обаче да се отклоняват към хижата.

