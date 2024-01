Електронната мъгла, буря и извънземни: Какво се крие зад легендата на Бермудския триъгълник?

М истериозните места по света не са никак малко и десетилетия напред будят любопитството на хората. За някои се знае много, за други малко, едни са известни, а други – не толкова, но едва ли има човек, който да не е чувал за Бермудския триъгълник и поне една мистериозна легенда около него.

В този материал съм ви подбрала някои от най-известните и странни митове около този район, а несъмнено те не се изчерпват само с предложения от мен списък.

Бермудският триъгълник, известен още като Дяволския триъгълник, е слабо дефиниран регион в западната част на Северния Атлантически океан. Върховете на триъгълника обикновено се считат за Маями (Флорида, САЩ), Бермудите и Сан Хуан (Пуерто Рико). През годините Бермудският триъгълник придоби известност с мистериозните изчезвания на кораби и самолети, което породи множество легенди и теории. Въпреки че много от тези инциденти могат да бъдат обяснени с природни явления и човешка грешка, Бермудският триъгълник се превърна в обект на очарование и спекулации, подхранвайки различни митове и легенди.

Полет 19: Изгубеният патрул (1945)

On September 7, History’s Greatest Mysteries returns with a team of experts who dive underneath the surface to solve one of the Bermuda Triangle’s mysteries: the disappearance Flight 19. Enjoy this clip, and tune next week at 8/7c to watch it all unfold on The HISTORY Channel. pic.twitter.com/4DePVrO6nR — HISTORY (@HISTORY) August 31, 2021

Един от най-известните инциденти, свързани с Бермудския триъгълник, се случва по време на Втората световна война с изчезването на полет 19. На 5 декември 1945 г. пет бомбардировача на ВМС на САЩ излитат от Форт Лодърдейл, Флорида, на рутинна тренировъчна мисия. Ескадрилата се дезориентира и комуникацията се губи. Въпреки спасителните усилия нито самолетът, нито 14-те членове на екипажа са открити. Мистериозните обстоятелства около Полет 19 подхраниха теории, вариращи от навигационни грешки до участието на извънземни.

USS Cyclops (1918)

Bermuda Triangle Mystery: What Happened to the USS Cyclops? https://t.co/AGvAXNXhJH via @history — WhiteHouseGiftShop (@whitehousegift) December 6, 2018

USS Cyclops, товарен кораб на ВМС на САЩ, изчезна безследно в Бермудския триъгълник по време на Първата световна война. През март 1918 г. корабът отпътува от Барбадос за Балтимор с товар манганова руда. Той обаче така и не пристигна на местоназначението си и не бяха открити никакви останки или сигнали за помощ. Изчезването на USS Cyclops остава една от най-големите морски мистерии, като теориите включват бури, структурна повреда или дори саботаж.

Полет DC-3 (1948)

През 1948 г. самолет Douglas DC-3 изчезва, докато лети от Сан Хуан, Пуерто Рико, до Маями, Флорида. Самолетът, превозващ 32-ма души, включително екипаж и пътници, е изпратил рутинно съобщение по радиото, но не е успял да достигне местоназначението си. Не са намерени останки и изчезването остава необяснимо. Случаят с изчезналия DC-3 допринесе за мистиката на Бермудския триъгълник.

„Мери Селесте“ (1872)

Mystery of the Bermuda Triangle & Ghost Ship: the Mary Celeste https://t.co/hafCGZwoG0 pic.twitter.com/SzLOMj34sJ — SeashoreMary (@SeashoreMary) August 21, 2015

Въпреки че първоначално не беше свързан с Бермудския триъгълник, Мери Селесте стана част от преданията поради мистериозното си изоставяне. Открит да се носи в Атлантическия океан през 1872 г., корабът е бил в състояние за мореплаване с целия си товар непокътнат, но екипажът е липсвал. Съдбата на членовете на екипажа остава неизвестна и спекулациите свързват „Мери Селест“ с мистериите около Бермудския триъгълник.

Полет 441 (1954)

През 1954 г. британски транспортен самолет Йорк изчезна над Атлантическия океан, докато пътуваше от Бермудите за Ямайка. Въпреки продължително издирване, не са открити останки, а съдбата на 39-те души на борда остава неизвестна. Инцидентът добави към нарастващия списък с необясними изчезвания в Бермудския триъгълник.

Елън Остин и корабът призрак (1881)

Bermuda Triangle Disappearances That Remain Unsolved



1. The Mystery of the Ellen Austin



In 1881, the Ellen Austin was sailing from Liverpool to New York when it entered the Bermuda Triangle and crossed paths with a ghost ship. The captain noticed the smaller ship in the foggy… pic.twitter.com/EfuNqOK1nV — UFO CHRONICLES PODCAST🎙️𝕏 (@UFOchronpodcast) October 12, 2023

Легендата за Елън Остин включва мистериозен призрачен кораб, който се появява и изчезва в Бермудския триъгълник. През 1881 г. Елън Остин се натъква на изоставен кораб, който неговият капитан решава да изтегли до пристанището. По време на буря обаче призрачният кораб изчезнал и никога повече не бил видян. Оттогава историята е украсена със свръхестествени елементи, допринасящи за мистичната репутация на Бермудския триъгълник.

Електронна мъгла

Някои легенди приписват мистериозни явления на Бермудския триъгълник, като например електронната мъгла. Според доклади, пилоти и моряци са описали среща със странна гъста мъгла, придружена от електронни неизправности, колебания на компаса и дезориентация. Електронната мъгла често се цитира като потенциално обяснение за изчезванията в региона, въпреки че липсват научни доказателства.

Atlantis Connection

Някои теории свързват Бермудския триъгълник с легендарния изгубен град Атлантида. Поддръжниците на тази идея предполагат, че напреднала технология или енергийни източници от Атлантида може да са отговорни за мистериозните изчезвания. Въпреки това няма археологически или научни доказателства в подкрепа на съществуването на Атлантида и тази връзка остава чисто спекулативна.

Легендите около Бермудския триъгълник пленяват въображението на обществеността от десетилетия. Въпреки че много от инцидентите, както споменах, могат да бъдат приписани на природни явления, човешка грешка или обикновено съвпадение, мистиката на Бермудския триъгълник продължава. Независимо дали се коренят в исторически изчезвания, необясними явления или спекулативни теории, легендите допринасят за разказ, който продължава да очарова и интригува тези, привлечени от мистериите на откритото море. Какво ли още се крие във водите на този мистериозен участък и дали някога ще узнаем? Едва ли, но това не пречи на въображението ни да се вихри на вълните на мистиката.

Разбира се, винаги съществува и теорията, Бермудският триъгълник да е просто един район от световния океан и да няма нищо мистериозно в него, но пък това не е никак интересно, нали така? Хората обичаме да разказваме истории, понякога истина, понякога примесени с малко измислица, но все пак истории. И колкото по-чудновата е дадена история, толкова по интересна става за всички и се предава от поколение на поколение, като търпи безброй модификации по своя път.

