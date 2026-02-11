Любопитно

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

11 февруари 2026, 11:42
Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса
Източник: Getty Images

56-годишната Дженифър Лопес демонстрира изваяни коремни мускули в горещо селфи от фитнес залата, публикувано в Instagram във вторник. На кадъра звездата показва атлетичната си фигура, облечена в прилепнал лилав спортен комплект, докато тренира, пише  HELLO!

Певицата и актриса изглеждаше впечатляващо в лилав клин, спортен сутиен и съответстваща блуза с дълъг ръкав, която бе повдигнала, за да разкрие стегнатите си коремни мускули.

Дженифър бе оставила дългата си кестенява коса свободно пусната и заложи на минимален грим, докато правеше снимката по време на тренировката си. Тя сподели и второ изображение с откроен цитат, който гласи: „Целта е проста. По-добре от вчера. Всеки ден.“

„Не семпло“, написа тя в описанието към публикацията, а феновете ѝ веднага изпълниха секцията за коментари с комплименти. „Уауууууу“, написа един от тях, а друг добави: „Такъв вид вдъхновение.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Въпреки вълната от позитивни реакции, Дженифър Лопес неведнъж е била обект и на критики заради избора си на облекло, което някои смятат за неподходящо.

„Слава Богу, че правя това от дълго време. Мога просто да игнорирам голяма част от него. Наистина не означава нищо. Казвам го на децата си през цялото време“, каза тя на сцената по време на свое турне.

„Понякога се смея на някои неща, защото казват и забавни неща. „Защо винаги се облича така? Защо не се облича за възрастта си? Защо винаги е гола?“ А аз казвам: „Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола“, пошегува се тя.

Не е тайна, че фитнесът заема ключово място в живота на звездата. „Не е тайна, че фитнесът е много важна част от живота ми“, обясни тя. „Мисля, че има положителна корелация между упражненията и психичното здраве. Когато намериш добър баланс чрез решителност и фокус, ние естествено се стремим да бъдем най-добрата версия на себе си.“

„Много рядко пропускам тренировката си“, добави Лопес. „Понякога работя твърде до късно предната вечер и си казвам: „Уф, не мога да го направя.“ Но си казвам: „Просто го направи. Само един час е.“ Просто се опитваш да се отървеш от идеята да си мързелива.“

Друг ключов фактор за поддържането на формата ѝ е сънят. „Спете между седем и девет часа“, каза тя пред Today.

Що се отнася до хранителния ѝ режим, майката на две деца не се подлага на строги ограничения, а залага на умереност. „Протеинът е моят основен избор“, каза тя пред Us Weekly. „Засища ме и ме държи сита по-дълго. Чудесно гориво за мускулите е.“

„Ям много зелени зеленчуци – аспержи, брюкселско зеле, броколи и къдраво зеле“, допълни тя. „Обичам да готвя много неща. Обичам да готвя пуерториканска храна, защото с това съм израснала.“

Дженифър Лопес Фитнес Тренировка Коремни мускули Здравословен начин на живот Мотивация Instagram селфи Знаменитост Хранителен режим Съвети за форма
Последвайте ни

По темата

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

Mercedes-AMG връща редовия „шестак“ с новия GLC 53 специално за търсещите емоции

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Надпреварата за президентските избори във Франция през 2027 г. вече е в разгара си&nbsp;&nbsp;</p>

Президентски избори във Франция 2027: Кандидатите, партиите и началото на надпреварата

Свят Преди 24 минути

Кандидатите вече се позиционират, партиите се подготвят, а местните избори се използват като генерална репетиция за битката за Елисейския дворец

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

Двама получиха нов шанс за живот след трансплантации в болница "Александровска"

България Преди 27 минути

Донорът е 57-годишен мъж от Силистра

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 46 минути

,

Как се издава разрешително за оръжие у нас

България Преди 47 минути

Доц. Милен Иванов обясни стъпките за получаване на такъв документ

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и пет коли

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и пет коли

България Преди 49 минути

По данни на Спешна помощ една жена е леко пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов"

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

Катастрофа в Хасково: Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци

България Преди 55 минути

<p>&quot;Разтревожени ли сте? Трябва да бъдете&quot;</p>

Химическата индустрия в ЕС иска отслабване на въглеродните такси - натиск срещу климатичната политика на Брюксел

Свят Преди 57 минути

Индустрията предупреждава, че въглеродните такси я убиват, а лобито настоява за отслабване на ключовата климатична схема на Съюза

,

Кой ще има право на помощи за ток

България Преди 1 час

Делят нуждаещите се на енергийно бедни и уязвими потребители

<p>От архивите: Българка замесена в кървава семейна трагедия в САЩ</p>

От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

Свят Преди 1 час

В труден момент от живота му Грант Амато става обсебен от българката Силвия Венциславова, заради която натрупва огромни дългове и крайна сметка избива близките си

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Любопитно Преди 1 час

Самуиловата крепост край Петрич е стратегически средновековен обект от времето на цар Самуил, символ на героизма и трагедията при Беласишката битка през 1014 г., пазещ паметта за жестокото ослепяване на българските войници и националната ни история

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Свят Преди 1 час

С травми, които той описва като след автомобилна катастрофа, Кол е прекарал около 6 часа в болница

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Любопитно Преди 1 час

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми

Снимката е архивна

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Свят Преди 1 час

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Пари Преди 1 час

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността

<p>Европа се разпада без Америка -&nbsp;война между лидерите за бъдещето на ЕС</p>

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Свят Преди 1 час

Подновеният тласък за намаляване на зависимостта от Вашингтон изважда на повърхността познати разногласия преди срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Обир разтърси Олимпиадата в Италия

Gong.bg

СНИМКИ от тежкия инцидент, след който бе задържан Николай Паслар

Gong.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан”

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg