Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

56-годишната Дженифър Лопес демонстрира изваяни коремни мускули в горещо селфи от фитнес залата, публикувано в Instagram във вторник. На кадъра звездата показва атлетичната си фигура, облечена в прилепнал лилав спортен комплект, докато тренира, пише HELLO!

Певицата и актриса изглеждаше впечатляващо в лилав клин, спортен сутиен и съответстваща блуза с дълъг ръкав, която бе повдигнала, за да разкрие стегнатите си коремни мускули.

Дженифър бе оставила дългата си кестенява коса свободно пусната и заложи на минимален грим, докато правеше снимката по време на тренировката си. Тя сподели и второ изображение с откроен цитат, който гласи: „Целта е проста. По-добре от вчера. Всеки ден.“

„Не семпло“, написа тя в описанието към публикацията, а феновете ѝ веднага изпълниха секцията за коментари с комплименти. „Уауууууу“, написа един от тях, а друг добави: „Такъв вид вдъхновение.“

Въпреки вълната от позитивни реакции, Дженифър Лопес неведнъж е била обект и на критики заради избора си на облекло, което някои смятат за неподходящо.

„Слава Богу, че правя това от дълго време. Мога просто да игнорирам голяма част от него. Наистина не означава нищо. Казвам го на децата си през цялото време“, каза тя на сцената по време на свое турне.

„Понякога се смея на някои неща, защото казват и забавни неща. „Защо винаги се облича така? Защо не се облича за възрастта си? Защо винаги е гола?“ А аз казвам: „Ако имаше това дупе, и ти щеше да си гола“, пошегува се тя.

Не е тайна, че фитнесът заема ключово място в живота на звездата. „Не е тайна, че фитнесът е много важна част от живота ми“, обясни тя. „Мисля, че има положителна корелация между упражненията и психичното здраве. Когато намериш добър баланс чрез решителност и фокус, ние естествено се стремим да бъдем най-добрата версия на себе си.“

🤩 JLo hit the ‘Gram with some new workout pics, casually reminding everyone she’s STILL that girl!



📸: Instagram/jlo pic.twitter.com/u2x6JzU6q8 — TMZ (@TMZ) February 10, 2026

„Много рядко пропускам тренировката си“, добави Лопес. „Понякога работя твърде до късно предната вечер и си казвам: „Уф, не мога да го направя.“ Но си казвам: „Просто го направи. Само един час е.“ Просто се опитваш да се отървеш от идеята да си мързелива.“

Друг ключов фактор за поддържането на формата ѝ е сънят. „Спете между седем и девет часа“, каза тя пред Today.

Що се отнася до хранителния ѝ режим, майката на две деца не се подлага на строги ограничения, а залага на умереност. „Протеинът е моят основен избор“, каза тя пред Us Weekly. „Засища ме и ме държи сита по-дълго. Чудесно гориво за мускулите е.“

„Ям много зелени зеленчуци – аспержи, брюкселско зеле, броколи и къдраво зеле“, допълни тя. „Обичам да готвя много неща. Обичам да готвя пуерториканска храна, защото с това съм израснала.“