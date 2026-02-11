Мей Капоне: Жената, която пазеше Ал Капоне до края

П о всички сведения, ранният живот на Мей Кофлин много приличал на този на всеки друг трудолюбив ирландец-американец в началото на 20-ти век. Дъщеря на двама имигранти, тя била прилежна и амбициозна, докато започвала да изгражда живота си. Но животът ѝ ще се промени завинаги, когато среща Ал Капоне.

Докато много е писано за легендарния гангстер, съпругата на Ал Капоне до голяма степен е оставена настрана. Но именно тя го е защитавала от опортюнистични журналисти, когато той се разболява тежко от напреднал сифилис на 40 години. Тя също така се е погрижила мафията да не се тревожи за влошаващото се психическо състояние на бившия лидер.

Въпреки че Мей Капоне е била ангелска фигура в живота на съпруга си, тя е била и съучастник в престъпленията му.Самата тя не е държала пистолет, но Мей Капоне е била напълно наясно с това, с което се е занимавал съпругът ѝ.

По време на издигането на Ал Капоне от нископоставен бандит до страшен мафиотски бос, Мей Капоне винаги е била до него. И тя никога не го е напускала, дори когато заболяването му е намалило умствения му капацитет до този на 12-годишно дете.

Както пише в книгата на Диърдри Беър „Ал Капоне: Неговият живот, наследство и легенда“:

„Мей беше свиреп защитник. Организацията знаеше, че той е изолиран и че Мей няма да му позволи да се превърне в проблем за тях. А Мей знаеше всичко за Организацията. Тя беше една от онези съпруги, които правеха спагети за Ал и бандата в 3 сутринта, когато вършеха работа, когато той беше начело. Тя сигурно е чула всичко.“

Това е малко известната история на Мей Капоне, съпругата на Ал Капоне, негова защитничка и единствената жена, която със сигурност е чула всичко.

Al Capone with his wife Mae and their grandchildren, Diane, Ronnie and Barbara at home in Miami, 1946. Capone died on this day in 1947, ravaged by years of untreated syphilis.



He was 48 but his mental capacity had regressed to that of a child between the ages of 7 and 14. pic.twitter.com/K9BIWIBFBY — UtterlyInteresting (@UtterlyInterest) January 25, 2026

Животът ѝ преди да срещне Ал Капоне

Мери „Мей“ Кофлин е родена на 11 април 1897 г. в Бруклин, Ню Йорк. Родителите ѝ са имигрирали от Ирландия по-рано през това десетилетие и са създали семейство в Америка.

След като бащата на Мей Кофлин умира от инфаркт, ученичката напуска училище на около 16 години, за да си намери работа във фабрика за кутии.

Mae Capone hiding her face from photographers on day of prison visit with husband Al: pic.twitter.com/hiGGB6LuCu — Michael Beschloss (@BeschlossDC) March 21, 2023

Когато за първи път среща Ал Капоне няколко години по-късно, той също работи във фабрика за кутии – но вече започва да се занимава с по-малко легитимни странични бизнеси с мафиотите от 20-те години на миналия век Джони Торио и Франки Йейл.

Въпреки че е било необичайно една ирландка от религиозно католическо семейство да доведе у дома италиански уличен хулиган, връзката им е била истинска любовна история.

During Al Capone's trial in October 1931, both his wife and son were present. Mae Capone, his wife, and Albert Francis "Sonny" Capone, his son, attended the proceedings. Despite Capone's notorious criminal activities, his family stood by him during this significant legal event. pic.twitter.com/ESaPmLdDde — Name cannot be blank (@ForrestGrumpie) April 24, 2024

Мей Кофлин се влюбва в Капоне и решава да „понижи“ статуса си

Ал Капоне е бил на около 18 години, когато за първи път среща Мей Кофлин, която е била с две години по-възрастна от него (факт, който тя се е стараела всячески да крие през целия си живот). Но въпреки младостта си и мистериозните си странични занимания, той напълно очаровал семейството на приятелката си. Дори когато тя забременява извънбрачно, ѝ е било позволено да живее открито у дома, преди да се оженят. Не е ясно как точно се е запознала двойката, но някои смятат, че може да са се харесали на парти в Карол Гардънс. Други спекулират, че майката на Капоне може да е уредила ухажването им.

За Капоне, женитбата за ирландска католичка, която е била по-образована от него, е била определено издигане в обществото. Някои са възприемали решението на Кофлин да се омъжи за Капоне като „понижаване на статуса“, но тя е намерила сигурност и доверие в него. В крайна сметка, той е печелил достатъчно пари, за да изпраща голяма част от тях на майка си. Въпреки че Ал Капоне е имал безброй жени, той искрено се влюбва в Кофлин. Малко след раждането на първото и единствено дете на двойката, нетрадиционната двойка се жени в църквата „Св. Мария, Звезда на морето“ в Бруклин през 1918 г.

Бурният живот на Мей Капоне като съпруга на Ал Капоне

The Woman Behind the Gangster: A Look into the Life of Mae Capone https://t.co/XQYcUpYJtu pic.twitter.com/2MLDPqJRLR — Fascinating (@fasc1nate) April 1, 2025

Около 1920 г. Мей Капоне се премества в Чикаго със съпруга и сина си, Алберт Франсис „Съни“ Капоне. Подобно на баща си, Съни губи част от слуха си в ранна възраст. Гангстерът постоянно се издига в редиците на подземния свят в Града на ветровете, но по пътя той също се заразява със сифилис от проститутка, докато работи като охрана за мафиотския бос Джеймс „Биг Джим“ Колосимо. Все още се спори дали липсата на други деца освен Съни се дължи на това, че Мей Капоне е заразена с болестта от съпруга си или не.

Капоне по-късно ще преживее тежко когнитивно влошаване поради нелекуваната си болест. Но преди това да се случи, той изгражда империя в подземния свят. След като се договаря с Торио да убие Колосимо и да поеме бизнеса му, новоповишеният бандит започва своето издигане като топ мафиотски бос. Мей Капоне е била наясно с работата му, но именно неговото изневеряване я е наранило най-много. „Не прави като баща си“, е казала тя на Съни. „Той разби сърцето ми.“ Капоне наследява бизнеса в края на 20-те години на миналия век, след като Торио му предава юздите. Оттогава нататък това е била буйна кампания на бутлегерство, подкупване на ченгета и убийство на конкуренцията.

„Аз съм просто бизнесмен, давам на хората това, което искат“, е казвал той, докато снимки на Капоне са били публикувани във вестници в цялата страна. „Всичко, което правя, е да задоволявам общественото търсене.“ В крайна сметка обаче Капоне е заловен за укриване на данъци на 17 октомври 1931 г. След като нетното състояние на Капоне рязко нараства по време на Сухия режим, федерални агенти, водени от Елиът Нес, в крайна сметка откриват, че могат да го вкарат в затвора за неплащане на данъци върху всички тези доходи. След като е изпратен в затвора, Мей Капоне посещава съпруга си в затвора, където здравето му започва видимо да се влошава. Новините за мистериозните му здравословни проблеми излизат във вестниците, като претоварената Мей е обградена от ловци на новини, когато пристига в затвора. „Да, той ще се оправи“, уж е казала тя. „Той страда от униние и сломен дух, утежнени от силна нервност.“

Мей Капоне: „Свирепата“ защитничка на болния съпруг

Ал Капоне никога не се подобри. Той вече беше започнал да се държи странно зад решетките, носейки зимни дрехи в отопляемата си килия. След като беше освободен предсрочно през 1939 г. за добро поведение, той прекара кратко време, търсейки медицинска помощ в Балтимор, преди семейството му да се премести на Палм Айлънд, Флорида.

Мафията се беше преместила и преструктурирала. Те бяха доволни, че Капоне се пенсионира, плащайки му 600 долара седмично – нищожна сума в сравнение с предишната му заплата – само за да мълчи. Скоро след това Капоне започна да води заблудени разговори с отдавна починали приятели. Той се превърна в работа на пълен работен ден за Мей Капоне, по-голямата част от която включваше да го държи далеч от репортери, които редовно се опитваха да го зърнат. „Тя знаеше, че е опасно той да излиза на публично място“, пише авторката Диърдри Беър. Това беше особено обезпокоително, тъй като всичко, което би представило Капоне като бърборко, би могло да накара старите му приятели да го накарат да замълчи завинаги. Но Мей Капоне беше „защитничка до края“, обясни Беър.

Gangster Al Capone and his wife Mae. pic.twitter.com/1erSoZcQEq — Don Balkwill (@DonBalkwill) November 3, 2024

Тя също така се увери, че той е получил най-доброто медицинско лечение. Всъщност Капоне беше един от първите хора, лекувани с пеницилин в началото на 40-те години на миналия век, но дотогава вече беше твърде късно. Органите му, включително мозъкът му, бяха започнали да гният непоправимо. Внезапен инсулт през януари 1947 г. позволи на пневмонията да обхване

тялото му, докато сърцето му започна да отказва. Мей помоли енорийския си свещеник, монсеньор Бари Уилямс, да извърши последните обреди на съпруга ѝ – знаейки какво предстои. В крайна сметка Ал Капоне почина от сърдечен арест на 25 януари 1947 г. след поредица от здравословни усложнения. „Мама Мей сякаш се нуждаеше от нашата компания“, спомнят си нейните внучки.

„Сякаш къщата умря, когато той умря. Въпреки че тя доживя до осемдесет и девет години… нещо в нея умря, когато той умря.“ Тя никога повече не се качи на втория етаж на къщата и избра да спи в друга спалня. Покри мебелите във всекидневната с чаршафи и отказа да сервира храна в трапезарията. В крайна сметка Мей Капоне почина на 16 април 1986 г. в старчески дом в Холивуд, Флорида.