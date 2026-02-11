България

„Доброволната смърт" - непоносимата истина за езотеричния култ, свързан със случая "Петрохан"

11 февруари 2026, 12:06
България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията

България удължи дерогацията за „Лукойл“ до август, гарантира доставки на петрол и стабилност за рафинерията
Как се издава разрешително за оръжие у нас

Как се издава разрешително за оръжие у нас
Верижна катастрофа в столичния квартал

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли
Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра

Трагедията „Петрохан” влезе в НС: Изслушват представители на МВР и екоминистъра
Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

"Будизмът не оправдава смъртта": Калки разби митовете след трагедията край Петрохан
Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП

Наталия Киселова става председател на ПГ на БСП
Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

Слагат ограничителни колчета на пътя, където загинаха Сияна и кмет на Червен бряг

В ластите предоставят обективна версия по случаите „Петрохан” и „Околчица” и трябва да се доверим. Всичко сочи, че става дума за култово езотерично общество, което завършва през някакъв вид доброволна смърт. Няма как да знаем обаче дали при младите жертви всичко това също е било доброволно. Тази истина е непоносима за масовия слух и затова мнозина търсят други версии. Властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да дават информацията по малко. Това каза социологът Първан Симеонов в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Той посочи, че е имало опит от страна на ангажирани с властта хора да припишат случилото се на опозицията, „което е проява на не много добър политически вкус”. По негови думи всичко „прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък”. Той допълни, че е прочел много конспиративни теории, при това от интелигентни хора, и това го е притеснило, "защото е плашещо за здравия разум".

Симеонов също така допълни, че е имало изнасяне на много информация за жертвите, което прилича на „мародерство”, а това не бива да се допуска от властта.

Социологът смята, че властите няма да могат да убедят обществото в тезата си, защото при наличието на шест трупа хората ще търсят виновен. Той допълни, че не е невъзможно да има и други версии, освен официалната, но по-вероятно е да е станало това, което властите казват.

А по отношение на вярванията на жертвите, според социолога не става дума за конкретна религия, а за „патологичен микс с известен нарцисизъм”.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че е очаквано в обществото да има конфликт на интерпретациите. Той посочи, че хората нямат доверие в институциите, защото по принцип липсва доверие в обществото. Стойчев също така смята, че когато прокуратурата съобщава нещо преди полицията, това означава, че има някакъв вид специално отношение, което може да се дължи на много факти.

Според него има доста хора, които живеят изолирано и не се знае с какво се занимават. Той е на мнение, че подхождаме „истерично” към такъв тип случаи, а „това е функция на общата ни изнервеност, която пък е резултат от липсата на доверие”.

Политологът също така каза, че в този случай не може да се говори за паравоенна организация.

Журналистът Кирил Борисов коментира в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS, че най-логична остава хипотезата „две убийства и самоубийство“, като допуска, че най-вероятно Ивайло Иванов е извършителят. „Нямам съмнение за това, което се е случило“, посочи той, но подчерта, че обществото е „капсулирано“ и трудно приема подобна трагедия, особено когато подобен случай не е познат у нас. По думите му именно това създава почва за конспиративни теории.

Адвокат Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд защити тезата, че недоверието към институциите е оправдано както заради дългогодишната практика, така и заради конкретни изявления по случая. Той припомни първоначалните твърдения за „паравоенна организация“ и тежки престъпления, които не са били потвърдени след това. „Комуникацията е видимият проблем“, каза Янкулов и добави, че се прави „опит да се използват трагедиите за политически цели“. По думите му е имало сигнал до ДАНС за престъпление, но липсата на яснота и противоречията в публичните изявления „насъскват без факти“ и задълбочават разделението. 

По думите на адвокат Димитър Марковски фактите до момента предполагат „ритуални действия, които са били осъзнат избор“, но подчерта, че не бива да се създава „фаворитна версия“ преди приключване на разследването. Марковски подчерта, че подобна трагедия трудно може да бъде предварително предвидена. Според него обаче случаят е симптом за по-дълбок проблем. „Държавата абдикира от контрол върху алтернативни структури, които запълват институционални дефицити”, категоричен е Марковски.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
