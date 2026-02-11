България

Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли

По данни на Спешна помощ една жена е леко пострадала и е откарана за преглед в "Пирогов"

Обновена преди 15 минути / 11 февруари 2026, 11:14
Верижна катастрофа в столичния квартал "Суходол": Удариха се два тира и няколко коли
Източник: БТА

Т ир и няколко коли са се блъснали в София, съобщихаот Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Инцидентът е станал в квартал "Суходол", а сигналът за него е подаден около 11:00 ч. 

От СДВР допълниха, че става въпрос за катастрофа между два товарни автомобила и пет леки коли, като най-вероятно една от леките коли е навлязла в насрещното движение. 

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е установил, че няма пострадали.

Единствено една жена се е оплакала от болки в главата и е откарана за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов", казаха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ.

Източник: Марин Колев, БТА    
катастрофа тир коли суходол
Последвайте ни

По темата

Зловещи кадри показват двора на хижата край

Зловещи кадри показват двора на хижата край "Петрохан"

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Олимпийски медалист призна изневяра в ефир

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Жестоко нападение в метрото: Младеж избил зъб с крак на дете и наръгал друго

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Топ пет зодии, които ще бъдат докоснати от истински чудеса

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 3 дни
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 3 дни
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 3 дни
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

„Белезите ми са избор“: Анджелина Джоли с рядък коментар за двойната мастектомия

Любопитно Преди 16 минути

50-годишната Джоли отбеляза, че възможността да се подложи на превантивната процедура е била особено важна за нея

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Дженифър Лопес показа изваяни коремни мускули от фитнеса

Любопитно Преди 28 минути

На 56 години Дженифър Лопес впечатли с изваяна фигура в горещо селфи от фитнеса, като сподели, че постоянните тренировки, качественият сън и балансираното хранене са ключът към добрата ѝ форма и психично здраве

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

"Добър католик“ и жесток мафиот: Кармин Галанте, кръстникът на хероина

Свят Преди 50 минути

Според досието му във ФБР, прочутият мафиот е бил умствено на14 години и половина и е имал IQ 90

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Частен остров за 350 000 паунда: Сделка или приключение?

Любопитно Преди 53 минути

<p>&quot;Разтревожени ли сте? Трябва да бъдете&quot;</p>

Химическата индустрия в ЕС иска отслабване на въглеродните такси - натиск срещу климатичната политика на Брюксел

Свят Преди 1 час

Индустрията предупреждава, че въглеродните такси я убиват, а лобито настоява за отслабване на ключовата климатична схема на Съюза

<p>Проверка в частното училище,&nbsp;споменато в случая &quot;Петрохан&quot;</p>

Тече проверка на МОН в частното училище, споменато в случая "Петрохан", от там излязоха с позиция

България Преди 1 час

Междувременно учебното заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация

,

Кой ще има право на помощи за ток

България Преди 1 час

Делят нуждаещите се на енергийно бедни и уязвими потребители

<p>От архивите: Българка замесена в кървава семейна трагедия в САЩ</p>

От архивите: Кървава семейна трагедия в САЩ заради българка

Свят Преди 1 час

В труден момент от живота му Грант Амато става обсебен от българката Силвия Венциславова, заради която натрупва огромни дългове и крайна сметка избива близките си

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Самуиловата крепост - тихият свидетел на една невиждана жестокост

Любопитно Преди 1 час

Самуиловата крепост край Петрич е стратегически средновековен обект от времето на цар Самуил, символ на героизма и трагедията при Беласишката битка през 1014 г., пазещ паметта за жестокото ослепяване на българските войници и националната ни история

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Пенсионер беше брутално нападнат от кенгуру: "Има късмет, че не го разпори"

Свят Преди 1 час

С травми, които той описва като след автомобилна катастрофа, Кол е прекарал около 6 часа в болница

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Деми Ловато отмени турнетата си заради здравословни проблеми

Любопитно Преди 1 час

Ловато е поредният музикант, който се оттегля от микрофона поради здравословни проблеми

Снимката е архивна

Нов обрат в битката за произхода на Торинската плащаница

Свят Преди 1 час

Експерти отвръщат на удара, след като изследване заключи, че реликвата е фалшификат, създаден от средновековен художник

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Владимир Иванов успокои: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът ще се нормализира до март

Пари Преди 1 час

Основният фактор за отчетеното повишение са сезонните зеленчуци, които по това време на годината се произвеждат по-трудно и в ограничени количества

<p>Европа се разпада без Америка -&nbsp;война между лидерите за бъдещето на ЕС</p>

Криза в ЕС: Европа се опитва да се откъсне от САЩ, но лидерите се разделят за отбраната и икономиката

Свят Преди 1 час

Подновеният тласък за намаляване на зависимостта от Вашингтон изважда на повърхността познати разногласия преди срещата на върха на лидерите на ЕС в четвъртък

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Трагедия в Канада: Масова стрелба в гимназия отне живота на 10 души

Свят Преди 1 час

Заподозреният стрелец е открит мъртъв в училището, като полицията заяви, че не смята да има други заподозрени или продължаваща заплаха за обществеността

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Баща простреля смъртоносно дъщеря си след спор за Тръмп

Свят Преди 2 часа

Мъжът няма да бъде обвинен за смъртта на 23-годишната си дъщеря

Всичко от днес

От мрежата

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
1

“Реки от облаци” над Мексиканския залив

sinoptik.bg
1

Сняг в началото на Седмицата на любовта и виното

sinoptik.bg

Орландо Блум засечен в интимна близост с 28-годишна манекенка на Super Bowl

Edna.bg

Цветана Манева: „Любовта е най-великото чувство, но не е за всеки“

Edna.bg

Обир разтърси Олимпиадата в Италия

Gong.bg

СНИМКИ от тежкия инцидент, след който бе задържан Николай Паслар

Gong.bg

Ексклузивни кадри от двора на хижата край „Петрохан” (ВИДЕО)

Nova.bg

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Nova.bg