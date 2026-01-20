Любопитно

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Бурята е класифицирана като „S4" – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

20 януари 2026, 12:30
В понеделник Центърът за прогнозиране на космическото време обяви, че се наблюдава слънчева радиационна буря, по-силна от тази, която сме виждали през последните две десетилетия, съобщава The Hill.

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация. Последният път, когато наблюдавахме буря от S4, беше през октомври 2003 г.

Бурята е резултат от изхвърлената преди два дни коронална маса от Слънцето. Активният регион AR4341, който я произведе, се намира в геоефективна позиция. Това, в комбинация със скорост от над 2000 км/сек позволи на плазмения поток да достигне нашата планета за доста кратко време.

През целия ден вчера, Земята беше обхваната и от силна радиационна буря, която е опасна за комуникациите и източник на повишена радиация за екипажите и пътниците на полетите във високите географски ширини.

Явлението накара полярните сияния да осветят небето в някои части на света, съобщава Deutsche Welle.

Интензивна геомагнитна буря създаде възможност за наблюдение на северно сияние в Канада  и северната половина на Съединените щати  в понеделник вечерта, както и в части от Европа, включително Германия, Швейцария и Украйна.

„Редки“ геобури - Земя

Слънчевата буря, която е най-голямата от над две десетилетия, е резултат от масово изригване на заредени частици, които са напуснали слънцето в неделя и се очаква да пристигнат в понеделник и вторник, според Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA).

Геомагнитната буря е сериозно смущение в магнитното поле на Земята, дължащо се на слънчева буря. Бурята в понеделник вечерта беше „много рядка“, съобщи NOAA.

Геобурята достигна условия G4 в 19:38 GMT (19:38 GMT) в понеделник, което я поставя във втората най-висока категория, добави агенцията.

Spaceweather, астрономическа платформа, съобщи, че изхвърленият облак е изминал разстоянието от Слънцето до Земята за близо 25 часа. Обикновено подобен облак би изминал това пътуване за три до четири дни.

Шон Дал, координатор на услугите в Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA, заяви, че последната буря от слънчева радиация с такъв мащаб е ударила Земята през 2003 г.

Слънчевите радиационни бури могат да повлияят на обекти в космоса и на спътниковите операции. Явлението може също да причини проблеми с напрежението.

Къде се виждаше северното сияние?

В понеделник вечер северното сияние - известно още като aurora borealis - украси небето в няколко части на Германия, съобщи Германската метеорологична служба (DWD).

Силата на бурята доведе до това, че нюансите на полярните сияния бяха видими чак на юг до Алпите.

Междувременно в САЩ, NOAA заяви, че жителите на северните и централните щати на континенталната част на САЩ „могат да търсят полярното сияние през нощта и ако метеорологичните условия позволяват“.

Зелените, червените и лилавите нюанси на редките светлини могат да бъдат видими чак на юг от Алабама до Северна Калифорния, добави агенцията.

Северното сияние озари и небето на Обединеното кралство в нюанси на розово и зелено

Небето над Обединеното кралство бе осветено в нюанси на зелено и розово от Северното сияние, пише BBC.

Природният феномен - известен като Aurora Borealis - е резултат от слънчеви изригвания, изпращащи частици към Земята и взаимодействащи с частици в атмосферата.

Снимки показват ослепителни образи на светлина, наблюдавани в понеделник вечерта в Шотландия, Северна Ирландия и Уелс, както и в части от югозападна, южна, източна и северна Англия.

Източник: Национален институт по геофизика, геодезия и география

Метеорологичната служба съобщи, че широко разпространени полярни сияния са били видими в цяла Великобритания, като съобщенията са се разпростирали чак на юг до Северна Италия.

Очаква се активността да намалее, но все още може да бъде видима в части от Шотландия и Северна Ирландия във вторник, добавиха още.

Източник: Национален институт по геофизика, геодезия и география

Зашеметяващото сияние в понеделник беше резултат от силна геомагнитна буря, причинена от изхвърляне на коронална маса (CME) - вълни от заредени частици, които изригват от повърхността на слънцето.

Докато се приближават към Земята, те взаимодействат с газовете в земната атмосфера, създавайки цветовете, които виждаме в нощното небе. Кислородните атоми светят в зелено, а азотните - в червено, синьо и розово.

В момента се намираме в период на висока слънчева активност, наречен слънчев максимум, по време на 21-годишния цикъл на слънцето. Слънцето има повече слънчеви петна, които излъчват коронални масови изригвания (CME) и слънчеви изригвания - вълни от електромагнитно излъчване - и затова виждаме повече полярни сияния на Земята.

Геомагнитните бури и слънчевите изригвания са напълно безопасни за нас, тъй като сме защитени от радиацията от нашата атмосфера, но те могат да попречат на технологиите.

Северното сияние се наблюдава най-добре при ясно небе. Първоначално погледнете на север за слабо сияние и ако не можете да видите цветовете, опитайте през обектив на камера или на телефона си.

 

Източник: The Hill / Deutsche Welle / BBC    
Слънчева радиационна буря Северно сияние Геомагнитна буря Коронално изхвърляне на маса Космическо време S4 буря Технологични проблеми Повишена радиация Слънчев максимум Земно магнитно поле
