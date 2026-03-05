Любопитно

Без право на грешка - Шеф Ангелов взе поредна куртка в Кухнята на Ада

Редица пропуски сложиха край на участието на Симеон в Hell’s Kitchen

5 март 2026, 00:29
Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Анджелина Джоли не е имала връзка след развода с Брад Пит

От медицинска сестра в Канада до Hell’s Kitchen - историята на Диана Григореску (ВИДЕО)

Евгений Генчев: Валерия ми разби сърцето - изповед за любов и загуба

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Флора от Hell’s Kitchen: На Илън Мъск бих сготвила сирене по шопски! (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Флора се сбогува с Hell’s Kitchen

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Б езкомпромисният шеф Виктор Ангелов елиминира пореден претендент в Hell’s Kitchen тази вечер. След груби грешки по време на вечерната резервация, бившият боксьор Симеон Маринков се прости с мястото си в кулинарната надпревара.

Денят за Сините и Червените предложи любопитно фитнес предизвикателство, в което мъжете си спечелиха ценно предимство. Загубата на Червените осигури оранжеви престилки на младите остриета Галин и Симона.

Източник: NOVA

В най-горещия ресторант в България се проведе и следващата кастинг битка за присъединяване към голямата игра. В изпитанието на класическите сосове най-успешно се справи скромната Бояна, която се присъедини към разединения отбор на Червените.

Източник: NOVA

Последвалата вечерна резервация протече повече от динамично. След първоначалните затруднения, готвачите от Червена кухня успяха да се сработят и да издадат всички свои поръчки. Забавяния на станция “Месо и Риба” от страна на Симеон и Събков пък доведоха до поредица от върнати поръчки, изгонване на отбора от кухнята и елиминацията на амбициозния спортист.

Източник: NOVA

Утре в Кухнята на Ада се завръщат Златните и Платинените, които ще се изправят пред поредните заплетени кулинарни премеждия.

Гледайте Hell’s Kitchen в четвъртък, 5 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Hells Kitchen
Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София тази вечер

Какво става, пълен енергиен срив в Ирак

Ердоган предупреди Иран с решителен отговор

Унгария с искане към Путин, той направи жест, Украйна се ядоса

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Subaru: STI все още е жив, но ще приеме нови форми

Откриха човешки кости край село Понор
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания
Ексклузивно

Преди 1 ден
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Ексклузивно

Преди 1 ден
Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме
Ексклузивно

Преди 1 ден
КЗК препоръча спешни мерки на пазара на горива

България Преди 3 часа

България е внесла количество втечнен природен газ на цени, договорени преди войната в Близкия изток

Путин избухна: Това е терористична атака!

Свят Преди 3 часа

Москва обвини Украйна, че е потопила кораб с помощта на морски дронове

27 политически формации подадоха документи в ЦИК за изборите

България Преди 4 часа

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 15 партии и 12 коалиции

Акция в България и още страни от ЕС срещу огромна схема за измами с ДДС

България Преди 4 часа

Разследващите оценяват щетите от укриване на данъци на около 103 млн. евро.

Русия заплаши с военен съюз на Балканите

Свят Преди 5 часа

В Сърбия реагираха на заплахата

Иран заплаши да атакува израелски посолства по света

Свят Преди 6 часа

Това ще стане ако Израел атакува дипломатическата мисия на Техеран в Ливан

<p>Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика</p>

България Преди 6 часа

Георги Георгиев: Няма дъно в българската политика

Ирански ракети удариха Йерусалим

Свят Преди 7 часа

Това беше втората серия от взривове в града днес

Близо килограм кокаин и четвърт тон канабис в София

България Преди 7 часа

Обвиняеми са общо четири лица

Павлин Коджахристов е новият директор на Столичния инспекторат

България Преди 7 часа

Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Общината

Огромно задръстване след тежка катастрофа в София

България Преди 7 часа

Инцидентът е станал малко след 16.30 ч.

„Твърде секси съм, за да съм сама!“: Карди Би изригна срещу бившия си

Любопитно Преди 7 часа

Изпълнителката на хита „Magnet“ в момента е на обиколка с шоуто си „Little Miss Drama“, като на 27 февруари тя ясно даде да се разбере, че е приключила с добрия тон към NFL звездата

Хванаха украинец с цигари без бандерол за над милион евро

България Преди 7 часа

Той пътувал от Гърция за Полша

Арнолд Шварценегер и Джейми Лий Къртис са сред новите членове на Залата на славата

Любопитно Преди 8 часа

За да бъдат избрани, кандидатите трябва да са живели в Калифорния поне пет години и да са постигнали успехи в полза на щата, нацията и света, според уебсайта на Залата на славата на Калифорния

Министър Запрянов потвърди за Турция: НАТО няма да се огъне

България Преди 8 часа

Той нарече ставащото "ескалация" на конфликта в Иран

„Първо им извадихме очите“: Смразяващите детайли за това как Мосад и ЦРУ ликвидираха Хаменей

Свят Преди 8 часа

Сложни алгоритми са добавяли детайли към досиетата на членовете на тази охрана, включващи адреси, дежурства, маршрути до работа и най-важното – кого обикновено са назначавани да защитават и транспортират. Така е изградено това, което разузнавачите наричат „модел на живот“

