"Страхотно шоу": Северно сияние и метеоритен дъжд плениха нощното небе

Б ританските наблюдатели на звезди, които се надяваха да видят метеорния поток Персеиди снощи, бяха посрещнати с допълнително шоу, когато се появи северното сияние.

Метеорният поток Персеиди, който НАСА описва като „най-добрия метеорен поток на годината“, достигна своя връх през нощта срещу понеделник.

Това означаваше, че наблюдателите на звезди могат да очакват да видят до 100 метеора на час, тъй като Земята преминава през най-концентрираната зона на следата от отломки, която прави тези метеори.

За най-добро изживяване при гледане на звезди обикновено искате ясно, катранено-черно небе - но появата на полярното сияние създава хипнотизиращи снимки.

Един турист, който забеляза уникалните кадри от палатката си в Скаладейл в Шотландия, нарече гледката "абсолютно магическа" в публикация на X.

#MarineMiles day 96



On our first night of the walk (May 10th) we were treated to one of the best shows of the northern lights in recent history, and as we near the end, what did we see from our tent last night?



With the odd meteor here and there too, absolutely magical 🌟



1/2 pic.twitter.com/JnY4QGo8gq