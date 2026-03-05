Любопитно

Тази диета може да ви попречи да доживеете 100 години: Учените с изненадващо откритие

Ново проучване преобръща представите за здравословно хранене: Оказва се, че навиците, които ни пазят в младостта, могат да бъдат опасни след 80-годишна възраст

5 март 2026, 06:36
Н ово проучване показва, че възрастните хора, които избягват месото в златните си години, може да са по-малко склонни да доживеят до 100 години в сравнение с месоядните си връстници, съобщи The Post.

(Във видеото: Силвена Роу: Ако се грижим добре за имунитета, никога няма да се разболеем)

Изследователите са проследили повече от 5000 възрастни на 80 или повече години, които са били включени в китайското проучване за здравословно дълголетие.

Между 1998 и 2018 г. данните показват, че тези, които не ядат месо, са по-малко склонни да доживеят до 100-ия си рожден ден, отколкото тези, които редовно консумират животински продукти.

Констатациите изглежда противоречат на предишни проучвания, които свързват вегетарианството и растителните диети с по-нисък риск от сърдечни заболявания, инсулт, диабет и затлъстяване.

Потенциални ограничения

По-ниският процент на вегетарианци, достигащи 100, е наблюдаван само при участници, идентифицирани като хора с поднормено тегло, отбелязват изследователите. Подобна връзка не е открита при хора, които поддържат здравословно тегло.

Тъй като поднорменото тегло вече е свързано с по-голяма крехкост и риск от смъртност, изследователите отбелязват, че телесното тегло може частично да обясни откритията, което затруднява определянето дали самата диета е играла пряка роля.

Освен това, съкратената продължителност на живота не е установена при хора, които продължават да ядат животински продукти, различни от месо, като риба, млечни продукти и яйца. 

Възрастните хора с тези по-гъвкави диети са също толкова склонни да живеят до 100 години, колкото и тези, които ядат месо, тъй като тези храни могат да осигурят хранителните вещества, необходими за поддържане на здравето на мускулите и костите, отбелязват изследователите.

„Това е наблюдателно проучване, така че може само да покаже асоциации и не доказва, че избягването на месо директно намалява шансовете за достигане на 100“, добави Палински-Уейд.

Изследователите предполагат, че включването на малки количества храни от животински произход може да помогне на възрастните хора да поддържат основни хранителни вещества и да избегнат загубата на мускулна маса, често наблюдавана при тези, които се придържат стриктно към растителна диета.

Палински-Уейд предложи някои насоки за тези, които искат да оптимизират храненето си по-късно в живота.

„За възрастните на 80 и повече години, особено за тези, които отслабват или губят мускулна маса, приоритетът трябва да бъде поддържането на здравословно тегло и задоволяването на нуждите от протеини и микроелементи – дори това да означава добавяне или увеличаване на риба, яйца, млечни продукти или добре планирани, обогатени растителни протеини и добавки.“

Строгите вегански или много нископротеинови режими на хранене на тази възраст трябва да бъдат внимателно наблюдавани от диетолог или клиницист, като се обърне внимание на B12, витамин D, калций и общ протеин, според Палински-Уейд.

„По-здравите възрастни все още могат уверено да използват вегетариански модели на хранене, ориентирани към растенията, за да намалят риска от хронични заболявания в дългосрочен план“, добави тя.

Източник: The Post    
