Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари

6 март 2026, 12:49
Л индзи Вон вече започна работа с контузения си крак в рехабилитационен център, само седмица след като разкри шокиращата новина, че крайникът ѝ е бил почти ампутиран. Легендарната скиорка е по пътя към възстановяването след опустошителното си падане по време на Зимните олимпийски игри през 2026 г.

В публикация в Instagram от четвъртък, 5 март, 41-годишната олимпийска шампионка сподели кадри, на които внимателно провежда рехабилитация и тренировки за горната част на тялото. Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари.

Видеото, озвучено от песента „It's a Great Day to Be Alive“ на Травис Трит, показва Вон в червен спортен екип. Тя изпълнява упражнения с тежести и натоварва коремната мускулатура, като дори се изправя от инвалидната си количка, за да пренесе леко тежестта си върху превързания крак.

„Определено имам тежки моменти, но все пак съм благодарна... продължавам да работя здраво“, написа тя под клипа. „Единствената цел е да оздравея. Ден за ден.“

Вон редовно информира последователите си през месеца, изминал от катастрофата на Олимпийските игри, при която закачи врата и падна само 13 секунди след началото на спускането си. Веднага след инцидента тя беше транспортирана с хеликоптер до болницата „Ка' Фончело“ в Тревизо, Италия, където претърпя четири тежки операции в опит лекарите да спасят крака ѝ.

Няколко седмици след Игрите Вон призна в социалните мрежи, че крайникът ѝ е бил пред ампутация заради развит „синдром на компартмента“ (отсечен синдром).

След две седмици най-накрая успях да изляза от болницата. Беше доста дълго пътуване и най-екстремната, болезнена и предизвикателна травма, с която съм се сблъсквала през целия си живот – и то стократно“, сподели тя в дълго видео, пояснявайки, че пищялът ѝ „е бил на парчета“.

Според „Кливланд Клиник“, синдромът на компартмента е опасно натрупване на налягане около мускулите, което ограничава притока на кръв, кислород и хранителни вещества към мускулите и нервите. Състоянието е изключително болезнено, потвърди самата Вон.

В последното си обновяване в Instagram Вон не спести похвали за дългогодишния си лекар Том Хакет.

„Д-р Том Хакет спаси крака ми. Той го спаси от ампутация“, каза тя през сълзи. „Той направи процедура, наречена фасциотомия – направи разрези от двете страни на крака ми... остави го да „диша“ и ме спаси.“

Трикратната олимпийска медалистка сподели и размисли за инцидента и тежкия процес на възстановяване.

„Вчера имах доста труден ден, всичко просто ме удари силно и се сринах. Знам, че ще има още много такива дни... вътрешната психическа битка току-що започна, но моменти като този ми помагат много“, сподели тя. „...Ден по един.“

В публикация, споделена ден след катастрофата на 9 февруари, Вон заяви, че „не съжалява за нищо“, въпреки тежките последствия.

„Олимпийската ми мечта не завърши така, както си представях... Макар че вчерашният ден не приключи по желания начин и въпреки силната физическа болка, не съжалявам“, категорична е Вон. „Да застана на стартовата врата вчера беше невероятно чувство, което никога няма да забравя...“

„Знаех също, че състезанията са рисковани... Опитах се. Мечтаех. Скочих“, завърши тя.

Линдзи Вон Скиорка Олимпийски игри Контузия на крака Рехабилитация Възстановяване Ампутация Синдром на компартмента Фрактура на пищяла Психическа битка
