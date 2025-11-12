Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Т ри мощни изблика на слънчева плазма се насочват към Земята, като през следващите нощи може да се наблюдават впечатляващи сияния над северната половина на Съединените щати, много по на юг от обичайното, пише сайта Live Science.

Според предупреждение на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA) на11 ноември вечерта имаше слаба полярна активност по високите географски ширини, но

в сряда (12 ноември) Северното сияние може да се наблюдава чак до северна Калифорния и Алабама.

NOAA допълва, че и в четвъртък (13 ноември) може да има силно проявление на сияния, макар прогнозата да е възможно да се промени, когато постъпят повече данни през следващите дни.

Трите слънчеви изригвания, които се движат към нас, известни като изхвърляния на коронална маса (CME), произлизат от особено активни слънчеви петна, наречена AR4274, която в момента е насочена към Земята. Първите две CME избухвания са станали съответно на 9 и 10 ноември и са били предизвикани от мощни X-клас изригвания – най-високият клас в скалата на NOAA за слънчеви изригвания.

Тези изригвания са класифицирани като X1.7 и X1.2, а според сайта Space.com изхвърлените маси може да се „слеят“ или дори да се „погълнат“ една друга, докато се движат към Земята.

Третото, и най-мощно, изхвърляне е било изстреляно във вторник сутринта след гигантско X5.1 изригване

– почти пет пъти по-интензивно от предходните две и най-силното слънчево изригване за 2025 г. досега. Мощният взрив е причинил прекъсвания на радиовръзките над Европа и Африка малко след избухването, съобщава Space.com.

Възможни са „тежки“ магнитни бури

Според NOAA, огромното CME, съпътстващо това изригване, се очаква да достигне Земята в сряда (12 ноември). В комбинация с ефекта на предходните две изригвания това може да предизвика сериозни смущения в земното магнитно поле. NOAA прогнозира, че предстоящата геомагнитна буря може да достигне ниво G4 („силна“) – второто по мощност ниво в скалата на агенцията.

Освен че ще „спусне“ Северното сияние много по на юг от обичайното,

бурите от клас G4 могат да предизвикат колебания в електрическите мрежи, смущения в радиовълните с ниска честота и грешки в GPS системите,

предупреждава NOAA, цитирана от CNN.

Няма нищо, което средният човек трябва да предприеме като подготовка за геомагнитна буря. За повечето хора последствията ще се ограничат до зашеметяващи гледки в небето, а не до прекъсвания на тока. Но това е добро напомняне, че независимо колко напреднала става нашата цивилизация, Слънцето все още определя правилата.

Но, ако сте в САЩ и искате да наблюдавате сиянието през следващите нощи, намерете тъмно място далеч от изкуствена светлина и дайте на очите си около 20 минути, за да се адаптират. Не е нужно специално оборудване, за да видите сиянието, но цветовете понякога изглеждат по-ярки през камера или екран на телефон, защото те улавят повече светлина.

Слънчевите изригвания, CME и геомагнитните бури стават по-чести и по-интензивни по време на слънчев максимум

– върховият период от приблизително 11-годишния цикъл на активността на Слънцето. Астрономите смятат, че в момента наблюдаваме този максимум, макар че пикът на активността вероятно е настъпил още миналата година.