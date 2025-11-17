Любопитно

Мощна магнитна буря връхлита Земята

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7

17 ноември 2025, 08:42
Д нес отново Земята ще бъде под влиянието на силно слънчево изригване. Това показват данните на специализирания сайт Meteo Agent. 

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7.

Припомняме, че през изминалата седмица Земята бе под влияние на силни геомагнитни бури почти всеки ден.

Източник: iStock/Getty Images
  1. Симптоми, които се свързват с магнитните бури

При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:

  • Липса на апетит
  • Постоянен плач
  • Раздразнителност
  • Разсеяност
  • Потиснатост
  • Безпокойство
  • Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)
  • Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми
  • Обостряне на някои инфекции
Източник: iStock

При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:

  • Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )
  • Болки в ставите
  • Изпотяване на крайниците
  • Втрисане
  • Обща телесна слабост
  • Дискомфорт в областта на гърдите
  • Влошаване на хронични заболявания

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.

Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.

Източник: Агенция "Фокус"    
Магнитна буря Слънчево изригване Здраве Симптоми Главоболие Хронични заболявания Кръвно налягане Сърдечно-съдови проблеми Мелатонин Деца
"Редута" под обсада - жителите живеят в страх от неизвестен стрелец

