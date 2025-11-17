Мощна магнитна буря връхлита Земята

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Д нес отново Земята ще бъде под влиянието на силно слънчево изригване. Това показват данните на специализирания сайт Meteo Agent.

Магнитната буря ще бъде с Kp индекс 5 и от клас C7.

Припомняме, че през изминалата седмица Земята бе под влияние на силни геомагнитни бури почти всеки ден.

Източник: iStock/Getty Images

Симптоми, които се свързват с магнитните бури

При децата също се проявява свръхчувствителност към смущенията в магнитосферата. Симптомите са:

Липса на апетит

Постоянен плач

Раздразнителност

Разсеяност

Потиснатост

Безпокойство

Трудно заспиване или безсъние (доказано е, че в организма на деца и възрастни се потиска продукцията на хормона мелатонин, който насърчава прехода от будност към сън и е важен за привикване на тялото към външни влияния)

Аритмии или други сърдечно-съдови проблеми

Обостряне на някои инфекции

Източник: iStock

При възрастните, в резултат от магнитни бури, може да настъпят:

Главоболие или пристъпи на мигрена(когато болката обхваща части от главата )

Болки в ставите

Изпотяване на крайниците

Втрисане

Обща телесна слабост

Дискомфорт в областта на гърдите

Влошаване на хронични заболявания

Особено уязвими са страдащите от високо кръвно налягане, което може рязко да се покачи, заедно с ускорено сърцебиене – надвишаване на нормалната честота на сърдечния ритъм, която варира от 60 до 100 удара в минута.

Поради понижената концентрация на кислород във въздуха, при дългогодишна и зле лекувана хипертония се повишава рискът от инфаркт или инсулт.

Увеличаването на хормоните на стреса – кортизол и адреналин, освен спазъм на кръвоносните съдове и рязко повишаване на кръвното налягане, причинява и чести прояви на агресия.