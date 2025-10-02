Силна магнитна буря удари Земята – възможни смущения в комуникациите и по-засегнати чувствителни хора

С илна магнитна буря удари Земята през нощта срещу 2 октомври 2025 г. Индексът на геомагнитната активност Kp достигна стойности от 5 до 6, което според учените означава геомагнитна буря със средна сила.

Най-големите смущения са отчетени между 02:00 и 06:00 часа българско време. През този интервал магнитното поле на планетата е било значително разстроено, а на места условията са граничели с по-силна буря.

Източник: НИГГГ-БАН

Според прогнозата на Геофизичния институт към БАН , през деня активността постепенно ще намалее, но ще остане на повишени нива – около индекс 4–5. Това означава, че бурята все още не е приключила.

Какви могат да бъдат последствията?

Магнитните бури влияят не само на техниката, но и на човешкия организъм:

възможни са смущения в комуникациите и навигационните системи (GPS),

могат да се отразят на работата на сателити и енергийни мрежи,

хора с хронични заболявания, високо кръвно налягане или сърдечни проблеми може да почувстват повишена умора, раздразнителност или безсъние.

Източник: НИГГГ-БАН

Какво представлява Kp индексът?

Това е универсална мярка за смутеността на земното магнитно поле. Скалата варира от 0 (спокойно поле) до 9 (екстремна буря). Стойности от 5 нагоре означават, че сме в условия на буря.

Повишената активност е резултат от слънчевия вятър – поток заредени частици, изхвърлени от Слънцето, които при навлизане в земната атмосфера предизвикват токове и смущения в магнитното поле.

Учените препоръчват през следващите часове хората, които усещат влиянието на магнитните бури, да избягват натоварвания и да си осигурят повече почивка.

Прогнози за геомагнитни бури в България можете да следите на сайта на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН .

Как да се чувстваме по-добре по време на магнитна буря?

Медиците отбелязват, че магнитните бури най-често засягат хора със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, мигрена или хронични здравословни проблеми. Но дори здрави хора могат да усетят умора, раздразнителност, главоболие, безсъние или липса на концентрация.

За да се намали влиянието върху организма, специалистите препоръчват:

Приемайте повече вода и билков чай – добрата хидратация помага на организма да се справя със стреса.

Осигурете си редовен сън и почивка – опитайте се да си лягате и ставате по едно и също време.

Хранете се леко и балансирано – избягвайте тежки и мазни ястия, както и прекомерна употреба на кафе или алкохол.

Правете леки разходки и прекарвайте време на свеж въздух – движението подпомага кръвообращението и намалява напрежението.

Намалявайте стреса – техники за релаксация, йога или кратки дихателни упражнения могат да помогнат.

Хора със сърдечни и хронични заболявания трябва да следят редовно кръвното си налягане и да приемат предписаните лекарства без пропуск.

Ако почувствате силно главоболие, замайване или необичайни симптоми, е важно да потърсите медицинска помощ.