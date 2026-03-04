Дейвид и Виктория Бекъм поздравиха сина си Бруклин за рождения ден въпреки забраната

Алекс Раева: Това е най-добрият сезон на “Като две капки вода” досега

Д ейвид Бекъм и Виктория Бекъм не се съобразиха със забраната за контакт, наложена от отчуждения им син Бруклин Бекъм, и го поздравиха публично за 27-ия му рожден ден в социалните мрежи.

„27 днес 🥹 Честит рожден ден, Бъст 🤍. Обичаме те x“, написа бившият професионален футболист в Instagram Stories в сряда под снимка, на която той и съпругата му Виктория са с Бруклин в басейн.

Бившата певица от Spice Girls публикува същия кадър в своите Instagram Stories с думите: „Честит рожден ден, Бруклин, обичаме те много ❤️“.

Дейвид сподели и черно-бяла снимка от детството на Бруклин, на която двамата са заедно, а Виктория публикува кадър, на който играе навън с най-голямото им дете.

Публикациите на двойката идват два месеца след като Бруклин, по информация на медии, е предупредил известните си родители да се свързват с него единствено чрез адвокат, тъй като конфликтът помежду им продължава. Според съобщение на Daily Mail амбициозният готвач е заявил, че не желае 50-годишният Дейвид и 51-годишната Виктория да се свързват директно с него или да правят публични изявления за него в социалните мрежи.

„На Дейвид му беше казано да говори с тях чрез адвокатската кантора Schillings“, посочва източник пред изданието. „Това беше единственият начин да общуват.“

Семейната драма в клана Бекъм ескалира през януари, когато Бруклин заяви в социалните мрежи, че не желае помирение със семейството си. В сензационното си изявление бившият фотограф твърди, че родителите му се опитват да саботират брака му с Никола Пелц.

Бруклин обвинява, че изпълнителката на „Wannabe“ е „откраднала“ първия танц на него и актрисата от Bates Motel по време на сватбата им през 2022 г., както и че е „отменила изработката на роклята на Никола в последния момент“.

Дейвид и Виктория не са отговорили публично на обвиненията. Въпреки това братята и сестрата на Бруклин направиха опит да подадат маслинова клонка към по-големия си брат чрез публикации онлайн.

Миналия месец 21-годишният Круз Бекъм постави начало на своя Instagram профил със сантиментална снимка от детството, на която е заедно с братята си.

За Свети Валентин 14-годишната Харпър Бекъм публикува стара снимка със себе си и братята си – Бруклин, 23-годишния Ромео и Круз – с посланието: „Обичам ви всички толкова много, че думите не могат да го опишат.“