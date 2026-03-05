Най-шокиращата победа в историята на "Оскарите"

П реди двадесет години драмата за расовите отношения „Crash“ победи фаворита „Планината Броукбек“ и спечели наградата за най-добър филм на „Оскарите“ – решение, което и до днес мнозина определят като най-противоречивото в историята на Академията. Днес хора от екипа на филма, включително съсценаристът му, правят равносметка на случилото се.

На 5 март 2006 г. „Crash“ на режисьора Пол Хагис стана 78-ият носител на наградата за най-добър филм на наградите „Оскар“. Обявяването на победителя бе поверено на Джак Никълсън, който, след като прочете името, възкликна беззвучно „уау“ – реакция, уловила шока в залата.

Ансамбловата драма за расата и расизма в Лос Анджелис се оказа спорен избор: аутсайдерът надделя над фаворита „Планината Броукбек“, смятан за пробив в представянето на гей общността в киното. Две десетилетия по-късно филмът и неговата победа продължават да разделят мненията в онлайн пространството. Как нискобюджетна независима продукция си осигури най-престижния „Оскар“ – и наистина ли това бе най-лошото решение в историята на наградите?

От инцидента с Родни Кинг до голямата сцена

Сценарият е написан десет години след скандалния случай с Родни Кинг – афроамериканец, пребит от полицаи в Лос Анджелис, което предизвика масови безредици в града. „Пол усещаше, че хората смятат, че проблемът с расизма е приключил, и искаше да говори за това“, казва пред BBC съсценаристът и продуцент Боби Мореско.

По думите му Хагис е бил вдъхновен и от личен инцидент – обир, извършен от двама чернокожи тийнейджъри пред видеотека Blockbuster. „Те избягаха с видеозаписите и може би с малко пари, които той им даде, но мислейки за тези двама герои, той си помисли: „Е, кои са те и какви са другите елементи от живота им? Къде отиват тези двамата?““, разказва Мореско.

Снимките приключват през януари 2004 г. след едва 32 снимачни дни. Въпреки сравнително скромния бюджет от 6,5 млн. долара, филмът разполага със силен актьорски състав – Дон Чийдъл, Сандра Бълок, Тандиу Нютън, Брендън Фрейзър и Мат Дилън.

През септември 2004 г. „Crash“ получава бурни овации на световната си премиера на Toronto International Film Festival. Още същия ден Lionsgate придобива правата за 3 млн. долара. „Това е страхотен филм, но не е очевиден претендент за награди. Това е филм, за който ще се говори от уста на уста“, казва тогавашният президент на компанията за киноразпространение Том Ортенберг.

Стратегията, която обърна играта

На 6 май 2005 г. „Crash“ излиза в 1864 кина в Северна Америка. Продукцията реализира 9 млн. долара през първия уикенд, 55 млн. в САЩ и общо 98,4 млн. долара в световен мащаб – впечатляващ резултат предвид бюджета.

Lionsgate стартира агресивна „Оскар“ стратегия, възползвайки се от DVD кампанията в края на годината. „Те имаха тази брилянтна идея да пуснат DVD-то точно преди края на годината и да напомнят на всички за този филм“, казва Мореско. След номинацията за наградата на Гилдията на екранните актьори за изключително изпълнение на актьорски състав, студиото изпраща над 100 000 DVD копия директно до членовете на гилдията – ключов ход, тъй като много от тях са и гласуващи в Академията.

Допълнителен тласък дава и подкрепата на Опра Уинфри, която насърчава милионната си аудитория да гледа филма и споделя свой „Crash moment“ – твърдение, че ѝ е бил отказан достъп до магазин на Hermes в Париж поради расово профилиране. „Изведнъж се озовахме в културния разговор“, казва Мореско.

Чернокожи организации като NAACP Image Awards и Black Reel Awards отличават филма като най-добър за годината. В масовите награди обаче „Планината Броукбек“ води убедително.

„Никога не съм си мислил, че ще спечеля наградата за най-добър филм. Просто предположих, че е „Планината Броукбек““, признава Мореско.

Филмът на Анг Лий, с участието на Джейк Джиленхол и Хийт Леджър, се превръща в културен феномен и печели БАФТА, „Златен глобус“, Critics' Choice, Independent Spirit и отличието на Гилдията на продуцентите на Америка.

Въпреки това „Crash“ триумфира в нощта на „Оскарите“. „Планината Броукбек“ беше филм, който направи пробив. Никой никога не беше виждал подобна връзка на филм преди и Бог да ги благослови, направиха страхотен филм, но не беше моя или на Пол вината, че хората гласуваха за нас, вместо за тях. Някак си това ни беше сметнато за виновно“, казва Мореско.

Обвинения в хомофобия и расови стереотипи

Негативната реакция започва незабавно. Част от критиците предполагат, че загубата на „Планината Броукбек“ се дължи на хомофобия в индустрията – теза, с която години по-късно се съгласява и Анг Лий.

Писателката Ани Пру остро критикува решението, а редица издания определят „Crash“ като манипулативен и изграден върху стереотипи.

Журналистът Джийн Демби смята, че филмът свежда расизма до действията на „лоши“ индивиди, вместо да разглежда системния му характер. Според него продукцията е излязла в момент, преди избирането на Барак Обама, когато общественият разговор за расата тепърва еволюира.

Критиките се засилват с възхода на социалните мрежи. Публицистът Та-Нехиси Коутс нарича филма „апотеоз на един вид немислещ, нелюбопитен, нихилистичен мултикултурализъм“.

Особено оспорван остава образът на полицая, изигран от Мат Дилън, и сюжетната линия с героинята на Тандиу Нютън. Самата актриса заявява в интервю през 2020 г., че историята „неутрализира много истинската ярост, която афроамериканските хора изпитват“, и че не е „приела“ изкупителната линия на персонажа.

Сянката на реалността

През 2022 г. Пол Хагис е признат за виновен в граждански процес за изнасилване и осъден да плати 10 млн. долара обезщетение. Той отрича обвиненията и не е изправен пред наказателни обвинения.

Днес, гледан от дистанцията на времето, „Crash“ продължава да предизвиква разнопосочни оценки. Според някои той носи „семената“ на по-късните обществени дебати за расата и полицейското насилие, но не успява да предложи задълбочен системен анализ.

Би ли спечелил подобен филм днес? Мненията са разделени. „Тогава изглеждаше далновидно – начин да събереш актьори от различен произход в една история. Днес не мисля, че би спечелил“, казват част от критиците. Други смятат, че в света на наградите всичко е възможно, ако зад филма стои силна кампания.

Самият Мореско остава философски настроен: „Това не ме направи по-добър сценарист, нито пък ни направи по-добър филм от другите пет филма – всичко е субективно.“

И така – беше ли това най-лошото решение в историята на „Оскарите“? „Не мисля, че беше най-лошото, но определено е сред най-лошите“, казват част от критиците. За други обаче, в контекста на историята на Академията, то остава символ на един специфичен момент в Холивуд – и на сблъсъка между изкуство, политика и обществен климат.