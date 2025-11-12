Как да преживеем магнитна буря, съвет от лекар

М агнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, които могат да повлияят на благосъстоянието на живеещите на Земята. Те са особено трудни за хората с високо или ниско кръвно налягане. Много от тях изпитват неразположение, слабост, раздразнителност, тревожност, главоболие и проблеми със съня. Тялото изпитва стрес, а сърцето и кръвоносните съдове работят под допълнително натоварване.

Експертите препоръчват:

измервайте редовно кръвното си налягане и не пропускайте лекарства, предписани от Вашия лекар;

спете поне 7-8 часа и си лягайте по едно и също време;

храните се правилно, избягвайте преяждане и тежки храни;

не се пренатоварвайте физически и емоционално;

не стойте дълго време на слънце.

По време на магнитни бури, храните, богати на магнезий, калий и антиоксиданти – ядки, банани, зеленолистни, зърнени храни и горски плодове – са полезни. Те поддържат кръвоносните съдове и намаляват ефектите от стреса. Добра идея е да намалите приема на сол и мазни храни.

Хората с хипотония могат да ядат малко солена храна, да пият билкови чайове с джинджифил и лимон и да включат в диетата си храни с витамини от група В.

Важно е да избягвате алкохол, силно кафе и резки движения при ставане, тъй като това може да влоши състоянието ви. Препоръчително е също да ограничите активността на открито по време на пиковите периоди.

По време на силни бури експертите препоръчват повече почивка, дихателни упражнения или медитация за намаляване на тревожността. Ако имате хронични сърдечни, нервни или съдови заболявания, е важно да поддържате връзка с лекаря си и да следвате неговите препоръки.