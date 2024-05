Емблематични жени: Фрида Кало

Ф разата „Мъжът е главата на семейството, но жената е вратът и определя накъде да се завърти главата.“ много ми харесва. Не знам кой е истинският ѝ автор, защото за такива са спрягани много имена, но едно е ясно – сентенцията е съвсем точна. Искам да отворя една скоба, че това не означава, че мъжът няма думата, напротив. Смятам, че в едно семейство всичко трябва да се дели по равно – и щастието, и тъгата и отговорностите, и решенията.

Но да се върнем на темата. Защо реших да започна материала с тази мисъл, ами защото в него искам да ви запозная с една забележителна жена, не само за своето време, но и за всички времена – Фрида Кало. Име, познато на мнозина, но личността Фрида и нейния живот – за съжаление на малцина.

Year 8 @BrookMeadAcad are ending their surrealism journey by learning about the icon & legend Frida Kahlo ❤️🇲🇽💚 pic.twitter.com/kU9YYXbUCY — Jessica Leigh (@Jess_LBK) April 29, 2024

Детство

Фрида Кало, известната мексиканска художничка, е имала пълно с предизвикателства детство, белязано както от физически, така и от емоционални трудности.

На шестгодишна възраст Фрида се заразява с полиомиелит, което прави деформиран десния ѝ крак по-тънък и по-къс от левия. Това състояние я кара да се притеснява за външния си вид през целия си живот.

Фрида е родена на 6 юли 1907 г. в Койоакан, Мексико Сити, Мексико. Тя е третата дъщеря на Гилермо Кало, немски фотограф имигрант, и Матилде Калдерон и Гонсалес, от испански и местен мексикански произход. Фрида е била много близка с баща си, който силно е насърчавал интереса ѝ към изкуството.

Въпреки здравословните си проблеми, Фрида посещава Националното подготвително училище в Мексико Сити, където е една от малкото студентки. Именно тук тя среща Диего Ривера, известният мексикански стенописец, който по-късно ще стане неин ментор и съпруг.

Може би най-значимото събитие от нейното детство се случва, когато Фрида е само на 18 години. През 1925 г. тя попада в ужасна автобусна катастрофа, която води до тежки наранявания, включително счупен гръбначен стълб, ключица, ребра и таз. Тя прекарва няколко месеца във възстановяване в болницата и претърпява множество операции през целия си живот в резултат на този инцидент.

По време на периода на възстановяване Фрида започва да рисува като форма на терапия и себеизразяване. Майка ѝ прави специален статив за нея, за да може да рисува в леглото. Това бележи началото на нейния път като художник и тя продължава да рисува през целия си живот, създавайки някои от най-емблематичните си творби въпреки продължаващите здравословни проблеми.

Please help me share Frida Kahlo's art on X. With just a few clicks, you can configure your X account to share a piece from his art collection every day https://t.co/U37o3LM6J7 pic.twitter.com/x7uDwN4ymI — Frida Kahlo (@artfridakahlo) April 29, 2024

Тежките физически, а от там и психически травми на Фрида Кало, повлияват много сериозно на нейното творчество. В нейните творби често се срещат болка, тъга, меланхолия и загуба. Но въпреки това те се смятат за истински шедьоври в изкуството.

Фрида Кало и Диего Ривера – любов от пръв поглед или нещо друго

Връзката между Фрида Кало и Диего Ривера е била много сложна и интензивна, характеризираща се със страст, възхищение и често доста бурни отношения. Докато някои биха могли да го романтизират като „любов от пръв поглед“, връзката им е била по-многостранна.

Диего Ривера вече е утвърден художник, когато среща Фрида Кало, която все още е ученичка в Националното подготвително училище. За първи път се срещат през 1922 г., когато на Ривера е възложено да нарисува стенопис в училището. Пътищата им обаче се пресичат отново през 1928 г., когато Фрида моли Ривера да критикува произведенията ѝ. Ривера е бил силно впечатлен от таланта ѝ и я насърчава да продължи да рисува.

A thoughtful #FridaKahlo standing next to an agave plant, shot by Toni Frissell for Vogue Magazine "Señoras of Mexico", 1937 🌵 pic.twitter.com/Op4IXqEEDt — Mattia Giusto Zanon (@MattiaGiustoZan) April 29, 2024

Тяхната романтична връзка започва скоро след това и те се женят през 1929 г. Бракът им е белязан от множество афери, включително изневярата на Ривера със сестрата на Фрида, Кристина. Въпреки тези предизвикателства, те остават дълбоко свързани, споделяйки любов към изкуството, както и еднакви политически възгледи.

Връзката им се характеризира със смесица от любов, страст, ревност и предателство. Фрида веднъж казва за своя брак следното: „Претърпях две тежки катастрофи в живота си. Едната, в която ме блъсна автобус … Другата катастрофа е Диего.“

Въпреки че връзката им има своите бурни моменти, тя е била безспорно много истинска и дълбока и те често си оказвали влияние един на друг върху артистичните си стилове и теми.

Изкуството на Фрида Кало

Изкуството на Фрида Кало е дълбоко лично, често изследвайки теми за идентичност, болка и мексиканската култура. Нейният стил се характеризира с ярки цветове, символна образност и комбинация от реализъм и сюрреализъм.

Фрида Кало е може би най-известна със своите автопортрети, в които тя изобразява себе си с непоколебима честност. Нейните картини често отразяват нейните физически и емоционални борби, включително последиците от автобусната катастрофа, спонтанните ѝ аборти и бурната ѝ връзка с Диего Ривера.

Кало включва богата символика в своите картини, черпейки от мексиканското народно изкуство, митология и собствените си преживявания. Например, тя често изобразява животни като маймуни, които символизират както плодородието, така и чувството ѝ за изолация.

Фрида Кало отразява своето мексиканско наследство в изкуството си, включвайки традиционно мексиканско облекло, мотиви и религиозна иконография. Тя е била много горда с корените си.

Frida Kahlo's house in Mexico City is named "Casa Azul". I embarked on a painter's pilgrimage to visit her museum, which was fascinating and inspiring. I found this tree's sculptural shape and its eccentric shadow striking against the blue walls of her garden. pic.twitter.com/IVyTffA0il — Harriet Lawless Artist (@hlawlessartist) April 30, 2024

Въпреки че работата на Кало често се свързва със сюрреализма, тя отхвърля етикета, заявявайки: „Никога не съм рисувала сънища. Рисувах собствената си реалност.“ Нейните картини обаче съдържат сюрреалистични елементи, като плаващи обекти и изкривени перспективи, които отразяват нейния вътрешен свят и емоционален смут.

Изкуството на Кало също е повлияно от нейните политически убеждения, особено подкрепата ѝ за комунизма и правата на местното население. Тя разглежда социални и политически въпроси в работата си, като често включва марксистки символизъм и критикува империализма и капитализма.

Някои от най-известните картини на Фрида Кало включват „Двете Фриди“, „Автопортрет с огърлица от тръни и колибри“ и „Счупената колона“. Нейното изкуство продължава да резонира сред ценители по целия свят, вдъхновявайки безброй артисти и феминистки със своята сурова същност, сила и автентичност.

