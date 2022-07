Фрида Кало: Прикована, но не спираща да вдъхновява над 100 години

Ф рида Кало е една от жените артисти, които и до днес пръскат вдъхновение. Тя е родена в един от крайните квартали на Мексико сити и животът ѝ не само не е лесен, а е по-скоро изтъкан от трудности и страдание.

Нека видим малко повече за живота ѝ и с това да отдадем чест на днешния ден, в който тя е родена преди 115 години.

Мексиканската художничка Фрида Кало е родена на 6 юли 1907 г. в Койоакан, Мексико сити.

През живота си тя рисува 143 произведения на изкуството, 55 от които са автопортрети.

Като тийнейджърка Кало претърпява тежка автобусна катастрофа, която я приковава на легло по време на възстановяването ѝ. По време на възстановителния си период тя се вдъхновява да вземе четката и да започне да рисува.

Един от многото автопортрети на Кало е озаглавен "Рамката", който тя рисува през 1938 г. Става известен с това, че е първата мексиканска творба от 20-ти век, закупена от международен, световноизвестен музей.

През 1939 г. тя е закупена от музея Лувър в Париж. В творбите си тя често изобразява собствената си физическа и емоционална болка.

Важно място и влияние в творчеството ѝ има и бурната ѝ връзка с колегата ѝ мексикански художник Диего Ривера.

Тя и Ривера, който е с 20 години по-възрастен от нея, имат няколко извънбрачни връзки по време на брака си.

Ривера дори имал афера със сестрата на Кало, което силно повлияло на художничката. От друга страна, за Кало се знае, че е бисексуална, тъй като е имала афера с артистката Жозефин Бейкър.

По този начин Кало е смятана за икона и сред ЛГБТК общността.

Сред известни ѝ любовници са скулпторът Исаму Ногучи и бившият съветски лидер Леон Троцки.

По време на престоя си във Франция тя рисува "Двете Фриди" (1939 г.), която се превръща в една от емблематичните ѝ картини.

Художничката е имала много домашни любимци, включително маймуни паяци, ксолоицкуинтли и папагали, тя известна със своята любов към животните.

Освен това Кало е изявен комунист - тя е била член на Мексиканската комунистическа партия.

В края на живота си Кало е прикована предимно към леглото.

Поради тази причина не се очаквало художничката да присъства на първата си самостоятелна изложба в Мексико през 1953 г.

Artist Frida Kahlo age 17, posing for a family photograph taken by her father in 1924 #WomensArt pic.twitter.com/wEkawCdxzf