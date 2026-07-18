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„Лятото на спортните крале“: Тимъти Шаламе и Дейвид Бекъм се срещнаха на Световното първенство

Двамата бяха сред звездните гости на двубоя между Франция и Испания, но впечатлиха с напълно различни модни визии

18 юли 2026, 07:20
„Лятото на спортните крале“: Тимъти Шаламе и Дейвид Бекъм се срещнаха на Световното първенство
Тимъти Шаламе   
Източник: Getty Images
  • Тимъти Шаламе и Дейвид Бекъм се срещнаха на полуфинала между Франция и Испания на Световното първенство 2026, където привлякоха вниманието с напълно различни модни визии във VIP зоната.
  • Шаламе заложи на спортна визия в подкрепа на Франция, облечен с екип в цветовете на френския трикольор, докато Дейвид и Виктория Бекъм избраха класическа елегантност – той с графитеносив костюм, а тя с минималистичен ленен тоалет.
  • Vogue използва появата им, за да сравни стила на двете звездни двойки, като отбелязва, че Дейвид и Виктория Бекъм са пример за еволюция в модата през годините и дори поставя въпроса дали някой ден Тимъти Шаламе би могъл да изиграе младия Бекъм в биографичен филм.

Едни от най-запалените известни фенове на спорта това лято, актьорът Тимъти Шаламе и футболната легенда Дейвид Бекъм, се срещнаха на полуфиналния мач от Световното първенство по футбол 2026 между Франция и Испания.

Двамата бяха забелязани да разговарят във VIP зоната през второто полувреме на срещата, която се проведе в Арлингтън, щата Тексас, като всеки заложи на коренно различен стил.

  • Шаламе подкрепи Франция със спортна визия

Тимъти Шаламе, който вече е известен с нестандартните си тематични визии по време на мачовете на любимия си баскетболен отбор Ню Йорк Никс, този път пренесе същия ентусиазъм в подкрепа на другия си любим тим - националния отбор на Франция.

Звездата от предстоящия филм Marty Supreme носеше спортен екип с емблемата на френския национален отбор и панели в цветовете на френския трикольор - синьо, бяло и червено. Визията беше допълнена с овални слънчеви очила и сребристи маратонки.

Вместо екстравагантен кожен костюм по поръчка на Chrome Hearts, с който често привлича вниманието, този път изборът му изглеждаше като автентичен ретро спортен комплект.

Къдравата му коса, оставена да порасне свободно, допълваше атмосферата на спортна звезда от 80-те години.

До него беше и баща му Марк Шаламе, който е родом от Ним, Франция.

  • Дейвид и Виктория Бекъм заложиха на класическа елегантност

Дейвид Бекъм, от своя страна, избра елегантен костюм в графитеносив цвят на Hugo Boss, комбиниран със светлосиня риза, кремава кърпичка в джоба и без вратовръзка - визия, на която остава верен въпреки високите температури.

До него Виктория Бекъм се появи с изчистен кремав потник и широк ленен панталон в сиво каре с прегъната талия - поредно продължение на нейния минималистичен стил, далеч от екстравагантните години, когато беше една от най-известните съпруги и приятелки на футболисти (WAGs).

  • Редовни гости на Мондиала

Това не е първото посещение на Тимъти Шаламе на Световното първенство. По-рано по време на турнира той присъства и на двубоя между Испания и Белгия.

Приятелката му Кайли Дженър този път не беше до него. Според изданието, ако Франция се беше класирала за финала, вероятно тя също би се появила на стадион MetLife в Ню Джърси през уикенда, след като вече се превърна в запалена привърженичка на Ню Йорк Никс по време на силното им представяне в НБА.

След края на полуфинала Шаламе се срещна и с мажоретките на Далас Каубойс, като с усмивка позира за снимки, държейки помпони, и призна пред тях, че самият той е „истински впечатлен“ от срещата.

  • Бекъм и семейството му не пропускат мачовете

Дейвид Бекъм и семейството му редовно присъстват на срещите от световното първенство.

Бившият капитан на Англия, Виктория и останалите членове на семейството наблюдаваха и победата на Англия срещу Норвегия в събота.

Появата на Виктория беше рядка, но в типичния за нея сдържан стил. Някога символ на модата сред английските WAGs и емблематичната естетика от средата на 2000-те, днес тя е начело на собствената си модна марка, известна с изчистения си и луксозен минимализъм.

Анна Кафола дори шеговито отбелязва, че Тимъти Шаламе и Кайли Дженър биха могли да вземат пример от Дейвид и Виктория Бекъм за това как една двойка може да развива стила си през годините.

В заключение Vogue поставя любопитен въпрос - дали Тимъти Шаламе би могъл някой ден да изиграе младия Дейвид Бекъм в биографичен филм. Според Кафола обаче актьорът по-скоро би се вписал в ролята на бившите английски национали Оуен Харгрийвс или Джейми Реднап.

Източник: Vogue    
Тимъти Шаламе Дейвид Бекъм Виктория Бекъм Световно първенство 2026 Мода Футбол Стил Знаменитости Франция Испания Класическа елегантност
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