Свят

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит

Епицентърът е на около 31 километра северно от град Ираклион

Василена Василева Василена Василева

18 юли 2026, 12:42
Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер е регистрирано край гръцкия остров Крит в южната част на Егейско море, съобщи телевизия „Скай“.

По данни на Националната обсерватория в Атина трусът е бил регистриран в 12:04 часа местно време.

Земетресение разтърси остров Крит

Епицентърът му се намира на около 31 километра северно от град Ираклион – най-големия град на острова.

Огнището на земетресението е било на сравнително малка дълбочина – около 5 километра под земната повърхност.

Към момента няма постъпили данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Компетентните служби продължават да следят ситуацията.

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

  • Крит – район с висока сеизмична активност

Гърция е една от най-сеизмично активните страни в Европа заради разположението си в зоната на сблъсък между Африканската и Евразийската тектонична плоча.

Остров Крит се намира в близост до една от най-активните сеизмични зони в Източното Средиземноморие. В района често се регистрират земетресения с различна сила, като повечето от тях не водят до сериозни последици.

Земетресение разтърси остров Крит

Гръцките сеизмолози обичайно наблюдават внимателно подобни трусове заради сложната геоложка структура на региона и възможността за последващи вторични колебания.

Засега властите не съобщават за необходимост от допълнителни мерки след регистрираното земетресение край Крит.

Редактор: Василена Василева
Източник: Петър Къдрев, БТА    
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