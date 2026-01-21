Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Ч естото уриниране през нощта може да бъде нещо повече от неудобство – то често е сигнал за сериозни здравословни проблеми. Игнорирането на този симптом може да доведе до усложнения, затова лекарите съветват при редовни нощни позиви да потърсите медицинска консултация.

Състояния, които причиняват прекомерно уриниране

1. Диабет

Честите посещения в тоалетната са един от най-ранните признаци за проблеми с нивата на кръвната захар. Когато диабетът не е диагностициран или не е добре контролиран, високата глюкоза в кръвта принуждава бъбреците да работят по-усилено. Те се опитват да изхвърлят излишната захар чрез урината, което води до т.нар. осмотична диуреза – процес, който ви кара да се будите многократно през нощта.

2. Сънна апнея

Това състояние възниква, когато мускулите на гърлото се отпуснат по време на сън и блокират дишането, което кара човек да се събужда многократно. Основните признаци са хъркане или задушаване по време на сън. Освен че прекъсва почивката, апнеята намалява нивата на кислород в кръвта, което води до хормонални промени, стимулиращи производството на урина през нощта.

3. Свръхактивен пикочен мехур

Ако забележите, че ставате повече от два пъти на нощ, може да страдате от свръхактивен пикочен мехур. При това състояние органът става прекалено чувствителен и изпраща чести или внезапни сигнали за уриниране, дори когато не е пълен.

Кога се счита за нормално?

За повечето възрастни ставането до тоалетна веднъж на нощ се счита за нормално. Редовното събуждане два или повече пъти обаче е сериозна причина да посетите лекар. Освен че сигнализират за потенциално заболяване, тези прекъсвания нарушават качеството на съня и драстично намаляват нивата на енергия през деня.

Как да намалите нощните посещения в тоалетната?

Ограничете течностите преди сън: Спрете приема на вода и други напитки поне два часа преди лягане. Избягвайте алкохола и кофеина вечер, тъй като те имат диуретичен ефект.

Проверете медикаментите си: Някои лекарства за високо кръвно налягане или сърдечни състояния (диуретици) увеличават производството на урина. Консултирайте се с вашия лекар за времето на приема им.

Намалете отоците по краката: Натрупването на течности в краката през деня може да причини често уриниране през нощта, когато тялото е в хоризонтално положение. Държането на краката вдигнати нависоко вечер или носенето на компресионни чорапи може да помогне течността да се върне в кръвообращението и да се обработи по-рано.

Важно е да се отбележи, че предоставената информация има чисто информативен характер и не заменя професионалната медицинска консултация, диагноза или лечение.