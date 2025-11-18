Любопитно

Редовната консумация на риба подобрява съня, здравето на сърцето, ума и зрението

Много видове риба са богати на омега-3 мастни киселини

18 ноември 2025, 06:49
Редовната консумация на риба подобрява съня, здравето на сърцето, ума и зрението
Източник: iStock

Р едовната консумация на риба подобрява продължителността на съня. Това сочи ново проучване, публикувано в Journal of Clinical Sleep Medicine.

Изследването потвърди, че рибата предпазва от безсъние и стрес, свързани с многобройни здравословни проблеми, и ги елиминира напълно.

Предотвратява сърдечни пристъпи

Студеното време увеличава риска от сърдечни и гръдни заболявания поради нездравословни хранителни навици и намалена физическа активност. Проучване, публикувано в American Journal of Cardiology, установи, че редовната консумация на риба е свързана с по-нисък риск от коронарна болест на сърцето, благодарение на високото си съдържание на омега-3.

Подобрява психичното здраве

Много хора страдат от зимна депресия и сезонни афективни разстройства в резултат на намалената слънчева светлина и продължителната облачност. Риби като скумрия, риба тон и сьомга, богати на омега-3, витамин Е и антиоксиданти, осигуряват енергия и възстановяване.

20 признака, че сте в добро здраве
20 снимки
ф
ф
ф
ф

Доставя витамин D

Витамин D е от съществено значение за растежа на тялото, здравето на косата и обновяването на кожните клетки. Слънчевата светлина е основният източник, но ограниченото излагане на слънце през зимата затруднява получаването на достатъчни количества. Рибата е един от най-добрите източници на витамин D в храната, след слънчевата светлина, и трябва да се консумира поне два пъти седмично.

Подобрява зрението

Много видове риба са богати на омега-3 мастни киселини, които поддържат здравето на очите и подобряват зрението. Те поддържат функцията на очите, особено през зимата, когато облачността и мъглата намаляват видимостта.

Източник: БГНЕС    
Риба Омега3 Витамин D Сърдечно здраве Психично здраве Подобрен сън Намаляване на стреса Здраве на очите Зимно хранене Здравословни ползи
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

18 ноември: „Ще ви погребем“ – фразата, която разтърси света през 1956 г.

Въвеждат нова схема за застраховка

Въвеждат нова схема за застраховка "Гражданска отговорност"

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

Празничен джакпот - рекордно дълга ваканция за Коледа и Нова година 2025/2026: Ето всички почивни дни и най-добрите комбинации

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

pariteni.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Феномените поставиха нов рекорд в “Игри на волята”

Любопитно Преди 56 минути

Новото попълнение Алекс не успя да измъкне Безименните от Изолатора

Тази стратегия намалява приема на алкохол

Тази стратегия намалява приема на алкохол

Любопитно Преди 1 час

Подробности може да прочетете в следващите редове

ЕК очаква от България присъди за корупция

ЕК очаква от България присъди за корупция

България Преди 9 часа

Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Диана Хърка прекрати гладна стачка

Свят Преди 10 часа

Миналата седмица Хърка разговаря с Вучич по телефона

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

„Шеврон“ също иска активите на „Лукойл“

Свят Преди 10 часа

Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Зловещо убийството на дете разтърси Русия

Свят Преди 10 часа

Съседи често чували викове, идващи от апартамента на семейството

Бурен вятър спря полети от и до София

Бурен вятър спря полети от и до София

България Преди 11 часа

Има един отменен полет от Истанбул, а 6 са пренасочени

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Украйна купува до 100 изтребителя от Франция

Свят Преди 11 часа

Зеленски вече подписа миналия месец писмо за намерение за закупуване на 100 до 150 шведски изтребителя

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

България Преди 12 часа

Бонев припомни, че Столична община имаше 120 паркоместа и ги намали на пет

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

България Преди 12 часа

Движението на трамваите към Княжево беше спряно

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Свят Преди 12 часа

Автобусът, в който е имало 46 души, е пътувал от Мека

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

България Преди 13 часа

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

България Преди 13 часа

Групата компании на "Лукойл" в България остава твърдо ангажирана с поддържането на стабилност

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

България Преди 13 часа

Поклонението е на 19 ноември в храма „Успение Богородично"

НАП с нов изпълнителен директор

НАП с нов изпълнителен директор

България Преди 13 часа

Правителственото решение е прието неприсъствено

Откриха човешко тяло в село Щръклево

Откриха човешко тяло в село Щръклево

България Преди 14 часа

Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 ноември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 ноември, вторник

Edna.bg

Последен шанс за България да спре пропадането

Gong.bg

Полша се спаси с късна драма, осигури си бараж

Gong.bg

Да дадеш нов живот на есента: Украинец превръща падналите листа в нов вид хартия

Nova.bg

Жълт код за валежи и силен вятър в няколко области на страната

Nova.bg