Редовната консумация на риба подобрява съня, здравето на сърцето, ума и зрението

Р едовната консумация на риба подобрява продължителността на съня. Това сочи ново проучване, публикувано в Journal of Clinical Sleep Medicine.

Изследването потвърди, че рибата предпазва от безсъние и стрес, свързани с многобройни здравословни проблеми, и ги елиминира напълно.

Предотвратява сърдечни пристъпи

Студеното време увеличава риска от сърдечни и гръдни заболявания поради нездравословни хранителни навици и намалена физическа активност. Проучване, публикувано в American Journal of Cardiology, установи, че редовната консумация на риба е свързана с по-нисък риск от коронарна болест на сърцето, благодарение на високото си съдържание на омега-3.

Подобрява психичното здраве

Много хора страдат от зимна депресия и сезонни афективни разстройства в резултат на намалената слънчева светлина и продължителната облачност. Риби като скумрия, риба тон и сьомга, богати на омега-3, витамин Е и антиоксиданти, осигуряват енергия и възстановяване.

Доставя витамин D

Витамин D е от съществено значение за растежа на тялото, здравето на косата и обновяването на кожните клетки. Слънчевата светлина е основният източник, но ограниченото излагане на слънце през зимата затруднява получаването на достатъчни количества. Рибата е един от най-добрите източници на витамин D в храната, след слънчевата светлина, и трябва да се консумира поне два пъти седмично.

Подобрява зрението

Много видове риба са богати на омега-3 мастни киселини, които поддържат здравето на очите и подобряват зрението. Те поддържат функцията на очите, особено през зимата, когато облачността и мъглата намаляват видимостта.