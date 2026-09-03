Глория Стайнъм - иконата на американския феминизъм, почина на 92 години

Ф еминистката активистка и журналистка Глория Стайнъм почина на 92-годишна възраст, съобщи нейната фондация.

В публикация в Instagram се посочва, че тя е „починала мирно“ в дома си в Ню Йорк, „заобиколена от много хора, които я обичаха“.

Стайнъм, която изгражда кариера като писател и редактор, е съосновател на „Алианс за действие на жените“ – организация, създадена преди повече от половин век с цел борба със сексизма.

Gloria Steinem, Feminist Icon and Ms. Founder, Dies at 92 https://t.co/NUmAaRMcOX — Variety (@Variety) September 3, 2026

Тя започва журналистическата си кариера в Ню Йорк през 60-те години на миналия век, а по-късно става съосновател на списание Ms. – едно от първите издания, дръзнали да засегнат теми отвъд битовите грижи за дома и изискванията на козметичната индустрия.

През 70-те години Стайнъм се утвърждава като един от водещите гласове в защитата на репродуктивните права на жените. Тя посреща с одобрение историческото решение на Върховния съд на САЩ от 1973 г. по делото „Роу срещу Уейд“, което гарантира конституционното право на аборт. Близо половин век по-късно тя стана свидетел и на неговата отмяна.