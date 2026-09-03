България

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

Идеята е всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие

3 септември 2026, 16:07
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  • Румен Радев предложи идеята за „индустриална кохезия“ - европейските средства да гарантират равен достъп на всички държави до технологично и промишлено развитие, за да не изостават по-слабо развитите икономики.
  • Радев и Антонио Коща обсъдиха многогодишния бюджет на ЕС, разширяването, енергийната сигурност, технологичния суверенитет и навлизането на изкуствения интелект.
  • Коща заяви, че Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат към ЕС, като присъединяването трябва да се основава на заслуги и равнопоставеност; той потвърди и решимостта на ЕС да подкрепя Украйна.

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Румен Радев и Антонио Коща
Румен Радев и Антонио Коща Източник: БТА

Дискутирахме с председателя на Европейския съвет Антонио Коща как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, всички страни членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, да имат равен достъп до важните инструменти, които ще движат този фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие. Това каза министър-председателят Румен Радев на брифинг пред медиите след среща с Коща, който е на посещение в България по покана на българския премиер.

Радев добави, че е предложил на Коща, да се мисли за нов термин - "индустриална кохезия". Да не говорим само за кохезия, както е до момента класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа, обясни Радев.

Българският министър-председател допълни, че двамата са обсъдили и въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка и разширяването на Европейския съюз. Обсъдихме и гарантирането на сигурността на Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички области на обществения и икономическия живот, каза още Радев.

Румен Радев
Румен Радев Източник: БТА

Радев пред Коща: Европейският съюз трябва да бъде гарант на мира и сигурността

За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия, чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз. Това ще помогне за укрепването на нашата енергийна сигурност. България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в това отношение, каза председателят на Европейския съвет Антонио Коща. 

Коща добави, че сигурността на Европа е свързана и с нейното разширяване. Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат към нашия Съюз, като всяка от тях трябва да продължи напред въз основа на собствените си заслуги и като към всяка от тях се прилага принципът на равно третиране. Това е най-важната геополитическа инвестиция, която Европейският съюз може и трябва да направи, заяви Коща.

По неговите думи страните кандидатки трябва да извършат необходимите реформи и да спазват поетите преди това ангажименти. Същевременно е важно и ние да изпълним своята роля, като участваме в конструктивен диалог с тях и признаваме постигнатия напредък, когато има такъв, посочи още Коща. 

Трябва да продължим да работим заедно по въпроса за Украйна, нашата решимост да подкрепяме Украйна, докато тя се защитава и се стреми към справедлив и устойчив мир, каза още Коща. 

Антонио Коща
Антонио Коща Източник: БТА
Източник: БТА    
Индустриална кохезия Румен Радев Антонио Коща Европейски съюз Разширяване на ЕС Енергийна сигурност Технологично развитие Изкуствен интелект Подкрепа за Украйна Многогодишна финансова рамка
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