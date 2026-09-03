Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

П лемената на Ураганите и Вулканите ще се впуснат в тежък сблъсък за неприкосновеност тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двата отбора ще се изправят пред превърналото се в легендарно изпитание на Разпятието, където всяко грешно движение може да означава номинации.

Източник: NOVA

Междувременно в трите територии отношенията между съплеменниците ще се развият динамично. Зрителите ще станат свидетели на нарушени обещания, изненадващи предложения за съюзи и поредица от забавни ситуации.

Кои ще бъдат следващите трима номинирани в “Игри на волята”, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

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