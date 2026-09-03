Свят

Тъмната страна на AI бума: Защо светът въстана срещу центровете за данни

Активистите твърдят, че центровете за данни изчерпват ресурсите и задълбочават климатичната криза. Шотландската национална партия подкрепи мораториум върху новите строежи. Бумът е огромен, но такова е и недоволството

3 септември 2026, 14:02
Тъмната страна на AI бума: Защо светът въстана срещу центровете за данни
Център за данни за AI в Тексас, САЩ   
Източник: iStock/GettyImages

Ц ентровете за данни се превърнаха в мишена на съпротива по целия свят това лято. Още от появата на ChatGPT, големите технологични компании лобират за създаването на огромни нови съоръжения. Много правителства твърдят, че те са от съществено значение за всяка страна, която иска да се възползва финансово от изкуствения интелект (AI).

Активистите обаче твърдят, че центровете за данни изчерпват ресурсите и задълбочават климатичната криза. Шотландската национална партия подкрепи мораториум върху новите строежи; Зелените направиха същото. Бумът е огромен, но такова е и недоволството.

„Намираме се в изключително антидемократичен момент с AI“

Журналист от The Guardian разказва за среща на активисти и съветници в източнолондонския район Тауър Хамлетс, където правителството наскоро одобри планове за център за данни с площ от 5200 кв. метра на мястото на стара пивоварна близо до „Брик Лейн“. Ето какво споделя: Срещата, проведена в слънчева понеделнишка вечер, продължи три часа в задушна зала, толкова препълнена, че организаторите трябваше да осигурят допълнително помещение. Това е доказателство за това колко разединяваща е станала тази тема.

Новият център за данни в Източен Лондон няма да бъде толкова голям, колкото „хипермащабните“ (hyperscale) центрове, които захранват AI и обикновено са с площ от 10 000 квадратни метра или повече. Нито пък е първият изграден в района (наблизо вече има три с подобен размер). Но присъстващите, с които разговарях, споделяха същите притеснения като други групи по света. Те се притесняваха за количеството енергия, което сградата ще консумира (5,2 MW според местна гражданска група, което е достатъчно да захрани 15 000 домакинства), за използването на вода (прогнози за това не са публикувани), както и за шума и топлината, които би могла да отделя.

Те имат добри причини за притеснение. МВФ изчислява, че до 2030 г. центровете за данни ще консумират повече енергия от всички държави в света с изключение на трите най-големи замърсители (Китай, Индия и САЩ). Те вече вдигат цените на електроенергията: един анализ установи, че цените на едро на тока са скочили с 267% за пет години в райони близо до центрове за данни във Вирджиния. И въпреки че индустрията твърди, че технологията в по-новите AI центрове използва по-малко вода от по-старите съоръжения, дори Агенцията по околна среда не знае колко вода използват те. Това е една от многото неизвестни.

Голяма част от гнева тук е насочен към начина, по който беше дадено одобрение. Въпреки силната съпротива от местните жители и съвета на Тауър Хамлетс, който искаше теренът да бъде използван за стотици жилища, министърът на жилищното настаняване Анджела Рейнър се намеси и отмени решението на съвета, за да одобри молбата. Тя посочи като „значителна“ обществена полза създаването на 44 жилища (от които само шест ще бъдат със социален наем).

„Когато чуеш Анди Бърнам (бел. ред. премиерът на Великобритания да говори за децентрализация и демокрация, това се усеща като шамар в лицето. За мен изглежда така, сякаш много от тези обекти изникват на места, където общностите с ниски доходи и от етническите малцинства просто нямат властта да се противопоставят на тези промени“, ми каза Хена Ханом, жителка на Тауър Хамлетс.

Това отразява една обща черта на много от тези битки: местните жители се чувстват така, сякаш центровете за данни им се натрапват срещу тяхната воля, с много малко прозрачност или демократичен контрол.

Колко центрове за данни съществуват?

В световен мащаб броят на „хипермащабните“ центрове за данни се е увеличил почти трикратно от 2018 г. насам. Обединеното кралство е имало 52 центъра през 2000 г., а днес те се оценяват на 520, като около 48 от тях са „хипермащабни“, въпреки че е невъзможно да се получат точни цифри, тъй като никой (дори правителството) не знае общия им брой.

В САЩ, където местните власти са подписвали споразумения за конфиденциалност с технологични компании, информацията е защитена от публичен контрол. В ЕС Microsoft и други американски технологични компании успешно лобираха за укриване на екологичното въздействие на техните обекти.

Потайността е власт, особено когато вашата индустрия поглъща огромни количества енергия, голяма част от която се генерира от изкопаеми горива. Тъй като инвеститорите може да чакат с години за връзка с електрическата мрежа, много от тях сега избират да изграждат свои собствени електроцентрали на газ. В Обединеното кралство повече от 100 центъра за данни възнамеряват да изгарят газ, за да произвеждат електроенергия. Възможно е някои да правят това за постоянно. Това са причини, поради които бихте очаквали повече контрол върху тези обекти, а не по-малко.

„Намираме се в изключително антидемократичен момент с AI“, казва ми технологичният кореспондент на Guardian Айша Даун. Тогава не е чудно, че се организират толкова много протести. Преди няколко седмици полицията в Шотландия предупреди един инвеститор, че общественият гняв срещу тези сгради е толкова голям, че вече представлява риск за сигурността.

Защо правителството иска повече от тях?

Правителството на Стармър беше склонно да пропагандира ползите от големите технологични компании. В документи, очертаващи стратегията на Обединеното кралство за AI миналата година, то твърдеше, че центровете за данни са „двигателите на ерата на AI“, и очерта планове за ускоряване на строителството. Досега правителството на Бърнам изглежда е съгласно: миналата седмица той отхвърли предложението на Зелената партия за мораториум върху новите строежи, с аргумента, че това би „изпратило инвестиции и добри работни места в чужбина“.

От началото на тази година правителството позволи на центровете за данни да се включват в Инфраструктурни проекти с национално значение (NSIPs), където държавният секретар, а не местните съвети, взема решенията за планиране, което позволява на инвеститорите да заобикалят местния контрол.

Два от първите центъра за данни, които се възползваха от схемата NSIPs, кандидатстват за изграждане на нови частни газови централи за захранване на дейността си, които заедно ще бъдат отговорни за повече от 4,5 милиона тона въглеродни емисии. „Повечето хора не искат дизелови генератори да работят постоянно близо до мястото, където живеят. Този тип неща смущават общностите“, казва Айша.

За какво са полезни?

С цялото това внимание наскоро върху центровете за данни си струва да се отбележи, че много от тях съществуват от години, бръмчейки тихо и обработвайки информацията, която ви е необходима, за да изпращате имейли или да четете бюлетини като този. Очевидно се нуждаем от известна бройка центрове за данни. Въпросът е дали се нуждаем от „хипермащабния“ вид.

Имаше много шум сред политиците за това, че Обединеното кралство трябва да бъде „създател на AI, а не консуматор на AI“, който не може да си позволи да изостане в „надпреварата“ за AI или да загуби своя „суверенитет“ в тази област. Но изглежда никой не е на едно мнение за това как точно центровете за данни постигат тези размити цели.

Ще съживят ли те бившите промишлени райони с лъскави нови работни места? Вероятно не. Ще помогнат ли на Обединеното кралство да „оформи революцията в AI“? Трудно е да се види как точно, когато американските технологични компании, изграждащи много от центровете за данни на британска земя, запазват контрола върху инфраструктурата, интелектуалната собственост и печалбите. „Хората на най-високите етажи на властта изглежда правят политика, базирана на страха да не изпуснат AI (AI Fomo) и на общи усещания“, казва Айша.

Ясно е само, че тези битки отразяват усещането, че центровете за данни са нещо, което се налага на общностите, независимо дали те дават съгласието си. Правителството на Бърнам се надява да възроди вярата на хората в демокрацията, като им даде повече контрол. Битката за центровете за данни ще бъде основен тест за този ангажимент.

По темата

Източник: The Guardian    
Центрове за данни Изкуствен интелект Климатична криза Консумация на енергия Активизъм Местни общности Протести Въздействие върху околната среда Правителствена политика Демократичен контрол
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