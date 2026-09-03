„ВиК - Варна“ спря водата на пет сгради в местността Баба Алино

„ВиК – Варна“ ООД спря водата на пет сгради в местността Баба Алино. Главният инженер на дружеството Светослав Натов уточни, че водоснабдяването е прекъснато на база заповед на кмета Благомир Коцев от септември 2025 година.
Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино
Представители на фирмата бяха в Баба Алино и на 28 август тази година, но тогава работата им бе възпрепятствана от живеещите в комплекса.
"Спряна е водата на петте сгради, които са посочени в заповедта на кмета", посочи Натов. По думите му, ако поставените пломби бъдат скъсани в опит да се възстанови снабдяването на постройките, нарушителите ще бъдат глобени.
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"Ако бъдат издадени разпореждания за прекъсване на водата и към други сгради, те ще бъдат изпълнени", каза още Натов.
При влизането си в шахтата днес служителите на ВиК са открили, че в нея има девет водомера, а не един.
По думите на Натов това е някаква незаконна вътрешна за комплекса мрежа и дружеството не е имало информация за наличието ѝ.