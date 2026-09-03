Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко тревожни“

Антонио Коща определи последните нарушения на румънското въздушно пространство и инцидентите с морски дронове като „дълбоко тревожни“.

Председателят на Европейския съвет заяви, че ЕС ще продължи да подкрепя Румъния и Украйна, като предупреди, че руските опити за сплашване и разделение няма да разрушат европейското единство.

Коща похвали Румъния за подкрепата ѝ към Молдова по пътя към ЕС и подчерта, че европейското единство е ключово за сигурността в настоящата сложна политическа ситуация.

Antonio Costa, President of the European Council, emphasized that Romania's security and the EU's eastern border, including the Black Sea region, are vital for all of Europe! 🌍🔒 Recent violations of Romanian airspace and naval drone incidents have raised alarm bells. The EU… https://t.co/e51HGvAbnD pic.twitter.com/2lrOVdKdmk — Adriana Popescu (@AdrianaPop490) September 3, 2026

Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са „дълбоко тревожни“.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в четвъртък в двореца „Котрочени“ в Букурещ, предаде Аджерепрес.

Изявлението беше направено по време на съвместна пресконференция с президента Никушор Дан в контекста на разговорите за сигурността на Румъния.

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„Искам да изразя признателността си за силния ангажимент на Румъния към защитата на европейската сигурност. За всички европейци е ясно, че нашата обща сигурност е тясно свързана със сигурността на източната граница, включително на Черно море. Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са дълбоко тревожни“, каза Коща.

„Ще продължим твърдо да подкрепяме Румъния, защото разбираме, че сигурността на Румъния е сигурността на Европа като цяло. Единството ни в подкрепа на Украйна няма да бъде разрушено от опитите на Русия да ни сплашва или разделя. Приветствам непоколебимата подкрепа на Румъния за Украйна. Трябва да бъдем единни в усилията си за справедлив и траен мир“, добави председателят на Европейския съвет.

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Той изрази благодарност за „силната подкрепа, която Румъния оказва на Молдова по пътя ѝ към интеграция в ЕС“, като добави, че „всяко разширяване е направило Европа политически и икономически по-силна“.

Антонио Коща заяви, че очаква Румъния да продължи да допринася за европейската солидарност.

„Нашето единство е най-голямата сила, с която разполагаме, особено в контекста на настоящата сложна политическа ситуация“, каза председателят на Европейския съвет.