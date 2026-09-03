Шишков: Държавата е поставена в неизгодна позиция заради „Хемус“

Д ържавата е поставена в неизгодна финансова и юридическа позиция заради начина, по който са сключени договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание за състоянието на проекта и възможностите за неговото завършване.

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По думите му предварително са изплатени над 1 млрд. лева, като авансовите плащания са достигали до 35% от стойността на договорите. В същото време при част от участъците не е имало необходимата готовност за реалното започване на строителството.

Шишков посочи, че към момента на извършването на плащанията за някои от трасетата дори не са били одобрени подробните устройствени планове.

„Не е логично да получаваш аванси за неща, които не можеш да започнеш да строиш“, коментира регионалният министър.

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Като друг сериозен проблем той посочи схемата, по която държавното дружество „Автомагистрали“ е възлагало дейностите по проекта. Според Шишков дружеството е поело ангажименти, свързани с осигуряването на необходимата документация за строителството, включително подробни устройствени планове и разрешения за строеж.

Въпреки проблемите с вече сключените договори министърът е категоричен, че строителството на „Хемус“ трябва да продължи.

По думите му прекратяването на договорите без предварително намерено решение може да доведе до допълнителни финансови щети за държавата.

„Магистралата „Хемус“ ще бъде построена“, увери Шишков.

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Какво предстои?

Следващите стъпки включват довършване на проектирането на седми и осми участък, както и действия за одобряване на инвестиционния проект за деветия лот.

Преди два дни, по време на посещение в Плевенско, Шишков заяви, че строителството на „Хемус“ предстои значително да се ускори. В момента строителни дейности се извършват по четвъртия участък.

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Министерството, „Автомагистрали“ ЕАД и строителните компании обсъждат варианти, при които в рамките на следващите две и половина до три години магистралата да достигне до пътя Русе - Велико Търново.