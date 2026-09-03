България

Нови проблеми по делата на „Форест клуб Варна“ за Баба Алино

Административният съд във Варна е дал срок за отстраняване на нередовности по две производства

3 септември 2026, 16:58
„Баба Алино“
Източник: NOVA
  • Административният съд във Варна остави без движение две дела на „Форест клуб Варна“ ООД, свързани с премахването на трафопост и прекъсването на тока и водата в местността Баба Алино.
  • Съдът е открил нередовности в жалбите и е дал срок за отстраняването им, иначе производствата ще бъдат прекратени; изискани са и данни дали общинската заповед за спиране на услугите е връчена и обжалвана.
  • Междувременно „ВиК – Варна“ вече е спряла водата на пет сгради в комплекса въз основа на заповед на кмета от септември 2025 г.

Собственици не позволиха спиране на водата в Баба Алино

Административният съд във Варна остави без движение две дела, образувани по жалби на „Форест клуб Варна“ ООД заради тока и водата в местността Баба Алино край града, съобщиха от пресслужбата на съда. Първото производство е образувано по жалба срещу заповед, издадена от началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Варна, с която е разпоредено премахването на строеж „Трафопост тип БКТП“ в Баба Алино.

Съдът констатира нередовности в подадената жалба, свързани с неспазване на законовите изисквания на чл. 150, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На жалбоподателя са дадени указания да отстрани пропуските. Указания са дадени и на административния орган. При неизпълнение жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство – прекратено, уточняват от пресслужбата.

Съдът остави без движение и делото за спиране на тока и водата в Баба Алино. То също е образувано по искова молба на „Форест клуб Варна“ ООД с предявен отрицателен установителен иск по чл. 292 от АПК във връзка с предприето принудително прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта въз основа на заповед на Община Варна. Исковата молба е подадена вчера, а към нея е присъединено и искане за налагане на обезпечителна мярка по чл. 293, ал. 4 от АПК за спиране на изпълнението на акта и възстановяване на електрозахранването.

Съд във Варна образува дело за спирането на тока в Баба Алино

След извършена служебна проверка съдът констатира, че исковата молба не отговаря на изискванията за редовност. На ищеца са дадени указания да отстрани пропуските. При неизпълнение на указанията в определения срок исковата молба ще бъде оставена без разглеждане, а производството – прекратено.

От пресслужбата на съда допълниха, че с разпореждането си съдът задължава директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при Община Варна да представи данни дали процесната заповед е връчена, влязла ли е в сила или е обжалвана.

Припомняме, че по-рано днес „ВиК – Варна“ ООД спря водата на пет сгради в местността Баба Алино. Главният инженер на дружеството Светослав Натов уточни, че водоснабдяването е прекъснато на база заповед на кмета Благомир Коцев от септември 2025 година. Както БТА информира, представители на фирмата бяха в Баба Алино и на 28 август тази година, но тогава работата им бе възпрепятствана от живеещите в комплекса.

Източник: БТА, Данаил Войков    
Баба Алино Варна Административен съд Форест клуб Варна спиране на водата спиране на тока съдебни дела ВиК Варна трафопост РДНСК
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Гергана Петрова отговори на Демерджиев: МВР иска да ме мачкат

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

България с амбициозна идея пред Коща: „Индустриална кохезия“ за цяла Европа

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

Струмяни получи още 9000 литра питейна вода от Държавния резерв

България Преди 23 минути

Това е втората доставка за няколко дни, с която общото количество предоставена вода достига 18 000 литра

Министерството на здравеопазването (МЗ)

Мащабна реорганизация на здравната система и съкращаване на 440 щатни бройки

България Преди 47 минути

Проектът предвижда промени в РЗИ, ТЕЛК, спешната помощ и структурите за лекарствено ценообразуване

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

Има ли недостиг на кръв за планови операции? Здравният министър отговори

България Преди 1 час

Катя Ивкова каза, че до нея не е достигал сигнал за проблем с осигуряването на кръв и кръвни продукти

Димитър Ралев

Зов за помощ: Бивш военен пилот се нуждае от високотехнологично протезно коляно, за да проходи отново

България Преди 1 час

След повече от година по болници, операции, тромбози, онкологична диагноза и химиотерапия бащата на Стилияна Ралева се нуждае от протезно коляно на стойност 60 000 евро

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

Няма "теч" от страна на МВР във връзка с GPS заглушителя в "Драгалевци"

България Преди 1 час

Едното устройство е било в сграда, а другото в автомобил, като КРС е установила въздействието им

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Скандал във Венеция: Защо кинофестивалът отказа да издигне палестинското знаме

Свят Преди 2 часа

Организаторите на кинофестивала във Венеция отказаха да издигнат знамето на Палестина с аргумента, че страната не е призната от Италия. Решението предизвика остра реакция, подкрепена от над хиляда творци, сред които Роджър Уотърс и Ани Ерно

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова

Помощ за отопление: 321,95 евро ще получат одобрените домакинства за зимата

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат изплатени на два транша за отоплителния сезон от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г.

<p>Гърция въвежда по-сурови наказания за телефонни измами&nbsp;</p>

Телефонните измами в Гърция скочиха с почти 50%, въвеждат по-сурови наказания

Свят Преди 2 часа

Гръцките власти ще създадат специална група към полицията и Дирекцията за борба с организираната престъпност

Централната избирателна комисия (ЦИК)

ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания

България Преди 2 часа

Предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври

<p>Китай с твърдо предупреждение към Франция</p>

Търговски спор между Китай и Франция заради таксите върху онлайн платформите

Свят Преди 3 часа

Китай предупреди, че ще предприеме необходимите мерки, за да защити интересите на китайските компании

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Любопитно Преди 3 часа

Утвърдените предавания в програмата на медията се завръщат от 5 септември

Антонио Коща

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко тревожни“

Свят Преди 3 часа

Председателят на Европейския съвет заяви в Букурещ, че ЕС ще продължи твърдо да подкрепя Румъния

Иван Демерджиев

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

България Преди 3 часа

Министърът на вътрешните работи заяви, че при ареста не са използвани боди камери

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Нови трима воини ще бъдат номинирани тази вечер

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

България Преди 4 часа

Депутатът изпрати писмо до комисаря по правата на човека Майкъл О'Флахърти

Снимката е илюстративна

Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

Свят Преди 4 часа

Киев стартира мащабна кампания с далекобойни дронове за пълна авиационна блокада на Русия. Володимир Зеленски предупреди международните авиокомпании, че небето над Москва и големите градове вече е зона на постоянен риск

Всичко от днес

От мрежата

Опасности за котките в домакинството: за какво трябва да сте нащрек

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Разкриха параметрите на привлекателната женска фигура 

Edna.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Станислав Ангелов: Не съм сигурен дали Левски ще задържи Веласкес

Gong.bg

Рефер призна как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига

Gong.bg

Радев към Коща: България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на общата сигурност

Nova.bg

Антонио Коща в София: Заплахите от Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна

Nova.bg