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„Имаме неспособност на пилота“: Паника във въздуха върна самолет със 178 пътници броени минути след излитането

Пасажерски Boeing 757 обяви извънредно положение малко след излитане за Флорида заради внезапен медицински проблем с пилота. Екипажът поиска незабавно кацане, а авиокомпанията организира втори полет

3 септември 2026, 14:00
„Имаме неспособност на пилота“: Паника във въздуха върна самолет със 178 пътници броени минути след излитането
Източник: iStock

П олет на Delta Air Lines се върна на летището броени минути след излитането си, след като екипажът съобщи за спешен медицински случай, свързан с един от пилотите.

Полет 1208 на Delta се е върнал на международното летище Минеаполис-Сейнт Пол (MSP) малко след излитането си за Орландо, Флорида, поради съобщен медицински проблем с пилот, съобщиха от авиокомпанията пред Fox News Digital.

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„Екипажът следваше установените процедури за връщане в MSP, където самолетът кацна безопасно“, се казва в изявление на Delta, споделено с Fox News Digital.

„Тъй като безопасността е на първо място в Delta, ние сме фокусирани върху подкрепата за пилота и нашите клиенти, за да осигурим продължаването на пътуването им“, става ясно от изявлението.

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Самолетът Boeing 757-300 е превозвал 178 пътници и седем членове на екипажа по време на полета на 31 август, според говорител на Delta.

Самолетът е излетял около 11:29 ч., а екипажът е поискал връщане около четири минути по-късно, според данни на FlightAware.

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„Трябва да се върнем на летището“, казва член на екипажа в запис на ръководството на въздушното движение, според съобщенията.

„Естество на извънредната ситуация: Имаме потенциална неспособност на пилота да изпълнява задълженията си... Бихме искали да се върнем незабавно“, според съобщенията.

Екипажът е обявил извънредно положение, за да получи приоритетно обслужване от диспечерите, допълва говорителят на Delta.

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След безопасното кацане в Минеаполис, Delta е организирала нов летателен екипаж, за да може полетът да продължи до Орландо.

Самолетът е пристигнал в Орландо по-късно същата вечер, според авиокомпанията.

Fox News Digital съобщи и за друг спешен медицински случай по време на полет, засегнал няколко членове на екипажа.

Полет на Frontier Airlines от Кливланд до Форт Лодърдейл обяви извънредно положение преди няколко седмици, след като четирима стюарди развиха главоболие и гадене малко преди кацането.

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Пилотите са поискали медицински екипи за спешна помощ да посрещнат самолета Airbus A321 на гейта на международното летище Форт Лодърдейл-Холивуд, според комуникациите с въздушното движение.

Самолетът е кацнал без инциденти, а спешните служби са го чакали на летището. Причината за заболяването на стюардите не стана известна веднага.

Източник: NYP    
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