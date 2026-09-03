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Пентагонът удължи разполагането на американски войски в Близкия изток до 2027 г.

САЩ поддържат около 50 000 военнослужещи, 19 военни кораба и допълнителни сили в региона заради конфликта с Иран

3 септември 2026, 16:26
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп   
Източник: БГНЕС/EPA
  • Пентагон удължава разполагането на американски сили в Близкия изток до 2027 г., като в региона вече има около 50 000 военнослужещи и 19 военни кораба.
  • Тръмп обсъжда дали да обяви войната с Иран за приключила, но едновременно с това запазва готовност за нови удари, за да може да избира между икономически натиск, ограничени операции и по-широка ескалация.
  • Продължителното разполагане натоварва сериозно американските военни и техника – мисиите за противовъздушна отбрана са удължени от 9 на 12 месеца, а поддръжката на оборудването търпи забавяния.

Американските военни удължават разполагането на свои части в Близкия изток, докато администрацията на Тръмп се подготвя за възможността конфликтът им с Иран да продължи и през 2027 г., съобщи  „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Същевременно американски служители заявиха пред вестника, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъждал насаме с висши помощници дали трябва да обяви войната с Иран за приключила, твърдейки, че продължителният икономически натиск може в крайна сметка да принуди Техеран да демонтира ядрената си програма или да доведе до крах на режима.

Това, което министърът на отбраната Пийт Хегсет първоначално представи като кратко, решително военно усилие, нарасна експоненциално, като Вашингтон сега поддържа около 50 000 войници в региона, заедно с 19 военни кораба, ескадрили изтребители , части за противовъздушна отбрана и парашутисти, според публикацията.

Източници съобщават, че военното присъствие е предназначено да запази способността на президента Доналд Тръмп да избира между продължаващ икономически натиск, ограничени военни операции и по-широка ескалация.

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Според „Уолстрийт Джърнъл“ някои от помощниците му са  предупредили Тръмп, че разширяването на конфликта отвъд скорошната размяна на удари може да навреди на кандидатите на републиканците на междинните избори през ноември. Тръмп отговорил, че електоралните съображения не са водещи за военните му решения.

Значителното регионално разполагане на войски на Пентагона е предназначено отчасти да поддържа налични алтернативни начини на действие.

Разполагането на сили обаче все повече натоварва американските военнослужещи, техните семейства и военно оборудване. Според доклада, удължените мисии допринасят за забавяния в поддръжката, чието разрешаване може да отнеме години.

Напрежението е най-силно усетено от персонала на армейската противовъздушна отбрана, отговорен за прихващането на ирански ракети и дронове, чийто стандартен период на разполагане се е увеличил от девет месеца на 12 месеца, каза пред „Уолстрийт Джърнъл“ човек, запознат с въпроса .

Някои подразделения, първоначално назначени в Европа или Тихия океан, вече са прекарали повече от година във фронтовата линия, след като са били пренасочени към Близкия изток.

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Военноморските сили са изправени пред подобен натиск, тъй като 19 американски военни кораба в момента действат във водите на Близкия изток, включително два самолетоносача и 13 разрушителя с управляеми ракети.

Разполагането на военни сили подчертава противоречието в основата на настоящата стратегия на Вашингтон: Тръмп сигнализира за интерес към прекратяване на конфликта, като същевременно запазва военния капацитет за бързото му засилване.

Въпреки това, Тръмп в сряда подчерта, че САЩ остават готови да нанесат нов удар по Иран след опита на Иран да разположи нови мини в Ормузкия проток.

„Виждаме всичко, което правят“, каза Тръмп пред репортери. „Те не могат да отидат до тоалетната, без ние да го видим“, добави той. 

Източник: БГНЕС    
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