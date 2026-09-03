Йотова: Изкуственият интелект ще промени пазара на труда

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П ерспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с представители на Управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ).

Националното сдружение е създадено в края на юли тази година и към момента обединява 19 представители на бизнеса и научните среди.

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По време на срещата от АУРИИ са представили визията си за устойчивото и сигурно внедряване на изкуствения интелект както в бизнеса, така и в обществения сектор.

Държавният глава постави акцент върху необходимостта наред с възможностите, които изкуственият интелект предоставя, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите.

Илияна Йотова обърна внимание и на социалните последици от бързото развитие на технологиите. По думите ѝ изкуственият интелект ще засегне голяма част от традиционните професии, което ще наложи преквалификация на кадрите.

„Необходим е анализ на най-рисковите професии, за да не се окажем неподготвени“, посочи президентът.

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По време на разговора е подчертана и необходимостта от активно взаимодействие и координация между бизнеса, академичната общност и държавата по въпросите, свързани с изкуствения интелект.

Особено внимание е отделено на образованието. Според участниците в срещата още от училище децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да развиват критично мислене и да придобиват умения за отговорно използване на изкуствения интелект.

Във фокуса на разговора е било и мястото на България в регионалното развитие на сектора. Според участниците страната има потенциал да се превърне в конкурентен център за изкуствен интелект в региона.

В тази връзка Илияна Йотова припомни, че България е една от шестте държави в Европейския съюз, в които се планира създаването на фабрика за изкуствен интелект.