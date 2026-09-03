България

Йотова: Изкуственият интелект ще промени пазара на труда

Президентът обсъди развитието на AI у нас и предупреди за рисковете за пазара на труда, достоверността на информацията и сигурността на гражданите

Василена Василева Василена Василева

3 септември 2026, 13:47
„ВиК - Варна“ спря водата на пет сгради в местността Баба Алино

„ВиК - Варна“ спря водата на пет сгради в местността Баба Алино
„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив
Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев

Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев
Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел

Побой, отрязана коса и грабеж: Млада жена твърди, че е нападната от бившия си приятел
Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян докато пристигне полицията

Опит за изнасилване в Стара Загора? Двама мъже задържаха заподозрян докато пристигне полицията
НЗОК с нов шеф: Парламентът избра д-р Владимир Даскалов

НЗОК с нов шеф: Парламентът избра д-р Владимир Даскалов
Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест

Месец след убийството: Близките на Георги Кузев отново на протест
Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

Лятото отстъпва: Очакват ни слънце, но също и бури с градушки

П ерспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България обсъди президентът Илияна Йотова на среща на „Дондуков“ 2 с представители на Управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект (АУРИИ).

Националното сдружение е създадено в края на юли тази година и към момента обединява 19 представители на бизнеса и научните среди.

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

По време на срещата от АУРИИ са представили визията си за устойчивото и сигурно внедряване на изкуствения интелект както в бизнеса, така и в обществения сектор.

Държавният глава постави акцент върху необходимостта наред с възможностите, които изкуственият интелект предоставя, да бъдат отчетени и рисковете, свързани с достоверността на информацията и сигурността на гражданите.

Илияна Йотова обърна внимание и на социалните последици от бързото развитие на технологиите. По думите ѝ изкуственият интелект ще засегне голяма част от традиционните професии, което ще наложи преквалификация на кадрите.

„Необходим е анализ на най-рисковите професии, за да не се окажем неподготвени“, посочи президентът.

Създадоха първата българска програма за обучение на служители с изкуствен интелект

По време на разговора е подчертана и необходимостта от активно взаимодействие и координация между бизнеса, академичната общност и държавата по въпросите, свързани с изкуствения интелект.

Особено внимание е отделено на образованието. Според участниците в срещата още от училище децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да развиват критично мислене и да придобиват умения за отговорно използване на изкуствения интелект.

Във фокуса на разговора е било и мястото на България в регионалното развитие на сектора. Според участниците страната има потенциал да се превърне в конкурентен център за изкуствен интелект в региона.

В тази връзка Илияна Йотова припомни, че България е една от шестте държави в Европейския съюз, в които се планира създаването на фабрика за изкуствен интелект.

Редактор: Василена Василева
Източник: Президентство на Р България    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

Демерджиев: Гергана Петрова е била задържана през годините по подозрение за тежко убийство

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

„Жалко е да се гордеете, че сте напуснали театъра“: Анна Кошко защити Деян Донков след скандалната премиера в Пловдив

Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

Планът на Украйна да затвори въздушното пространство на Русия - какво знаем

„Имаме неспособност на пилота“: Паника във въздуха върна самолет със 178 пътници броени минути след излитането

„Имаме неспособност на пилота“: Паника във въздуха върна самолет със 178 пътници броени минути след излитането

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети
Ексклузивно

Android ще ни напомня къде са забравените ни предмети

Преди 1 ден
Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия
Ексклузивно

Сензационно завръщане: 46-годишният Роналдиньо се завръща на терена в Италия

Преди 1 ден
Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“
Ексклузивно

Тръмп нападна: „Те са луди и глупави!“, а Иран заплаши, че „Америка ще съжалява за новите атаки!“

Преди 1 ден
Взрив на жп гара в Германия, има пострадали
Ексклузивно

Взрив на жп гара в Германия, има пострадали

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Гърция въвежда по-сурови наказания за телефонни измами&nbsp;</p>

Телефонните измами в Гърция скочиха с почти 50%, въвеждат по-сурови наказания

Свят Преди 36 минути

Гръцките власти ще създадат специална група към полицията и Дирекцията за борба с организираната престъпност

Централната избирателна комисия (ЦИК)

ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания

България Преди 40 минути

Предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент ще приключи в 24:00 часа на 23 октомври

Антонио Коща

Антонио Коща: Нарушенията на румънското въздушно пространство са „дълбоко тревожни“

Свят Преди 58 минути

Председателят на Европейския съвет заяви в Букурещ, че ЕС ще продължи твърдо да подкрепя Румъния

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Легендарно изпитание застава на пътя към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Нови трима воини ще бъдат номинирани тази вечер

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

Деница Сачева сезира Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова

България Преди 1 час

Депутатът изпрати писмо до комисаря по правата на човека Майкъл О'Флахърти

Шишков: Държавата е поставена в неизгодна позиция заради „Хемус“

Шишков: Държавата е поставена в неизгодна позиция заради „Хемус“

България Преди 2 часа

Над 1 млрд. лева са били предварително изплатени по договорите, като авансите са достигали 35% от стойността им

Център за данни за AI в Тексас, САЩ

Тъмната страна на AI бума: Защо светът въстана срещу центровете за данни

Свят Преди 2 часа

Активистите твърдят, че центровете за данни изчерпват ресурсите и задълбочават климатичната криза. Шотландската национална партия подкрепи мораториум върху новите строежи. Бумът е огромен, но такова е и недоволството

Глория Стайнъм

Глория Стайнъм - иконата на американския феминизъм, почина на 92 години

Свят Преди 2 часа

Журналистката и съосновател на легендарното списание Ms. почина на 92-годишна възраст в дома си в Ню Йорк. Стайнъм остава в историята като един от най-влиятелните гласове в борбата за репродуктивните права и равенството между половете

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Българин е арестуван в Гърция за трафик на нелегални мигранти

Свят Преди 2 часа

53-годишният мъж е превозвал мигранти, преминали през сухопътната граница с Турция. Един от тях е бил скрит в багажника на автомобила

Естонски министър подаде оставка заради скандал с оръжейни доставки за Украйна

Естонски министър подаде оставка заради скандал с оръжейни доставки за Украйна

Свят Преди 3 часа

Хано Певкур поема политическа отговорност след критики за договори за 70 млн. евро, финансирани с европейски средства

Мъж почина в коридора на болницата в Стара Загора, разследват смъртта му

Мъж почина в коридора на болницата в Стара Загора, разследват смъртта му

България Преди 3 часа

Джей Ди Ванс

„Тъмни сили“ и Антихрист: Шокиращите размисли на Джей Ди Ванс за Тръмп, AI и Последните дни

Свят Преди 3 часа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в подкаст, публикуван във вторник, че ако опитът за убийство през 2024 г. беше коствал живота на Доналд Тръмп, той винаги е щял да се пита дали това не е било част от конспирация

Натали Портман

Скандал в Холивуд: Защо новият роман на Рейчъл Къск „Животът на М“ ядоса Натали Портман

Любопитно Преди 3 часа

Скандал разтърси Холивуд след излизането на новия роман на Рейчъл Къск „Животът на М“. Анализираме как историята за известна актриса, напомняща за Натали Портман, разми границите между художествената литература, автобиографията и клюката

<p>Путин видя шанс за край на войната в Украйна</p>

Путин видя шанс за мир в Украйна, но отново обвини Киев в „тероризъм“

Свят Преди 3 часа

Руският президент заяви, че САЩ, Китай и други държави могат да помогнат за споразумение, докато Москва реагира на предупрежденията на Зеленски за опасности в руското въздушно пространство

1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

1760 сигнала за месец: Пациенти засичат съмнителни здравни дейности през „еЗдраве“

България Преди 3 часа

Вече са образувани 560 проверки, като най-много са съмненията за отчетени прегледи, направления и хоспитализации

Доналд Тръмп

„Не бих ги приел обратно!“: Доналд Тръмп за завръщането на Хари и Меган в Англия

Любопитно Преди 3 часа

Американският държавен глава специално застана срещу Маркъл заради поведението ѝ към покойната кралица Елизабет II и отношението ѝ към крал Чарлз

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да се разболеят от тетанус

dogsandcats.bg
1

"Облякоха" къща в Созопол в цветни платове

sinoptik.bg
1

Дрон следи за опазването на околната среда в Ямбол

sinoptik.bg

Мария Бакалова на една сцена с Райън Рейнолдс и Кенет Брана в Ню Йорк

Edna.bg

Септември без ново начало на всяка цена

Edna.bg

Рефер призна как се е забавлявал по време на мачове от Висшата лига

Gong.bg

Клоп показва нов стил на работа в Бундестима

Gong.bg

Отведената от полицията в Струмяни била заподозряна за поръчителство на убийството на мъжа си

Nova.bg

Силна публицистика, въздействащи истории и забавление за цялото семейство и тази есен по NOVA и NOVA NEWS

Nova.bg